https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/omikron-shtamm-podtverdili-u-chetyrekh-rossiyskikh-turistov-1036672981.html

Омикрон-штамм подтвердили у четырех российских туристов

Омикрон-штамм подтвердили у четырех российских туристов

Первые случаи заражения омикрон-штаммом были зафиксированы в России 6 декабря у туристов, приехавших из Южно-Африканской Республики. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Четыре независимых полногеномных омикрон-штамма выделено в России от разных туристов, вернувшихся из других стран, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора центра "Вектор" Рината Максютова.Все россияне, возвращающиеся из Южно-Африканской Республики и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы на две недели.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/nazvany-otlichiya-techeniya-covid-19-pri-omikrone-1036669748.html

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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19