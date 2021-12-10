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Омикрон-штамм подтвердили у четырех российских туристов
Омикрон-штамм подтвердили у четырех российских туристов
Первые случаи заражения омикрон-штаммом были зафиксированы в России 6 декабря у туристов, приехавших из Южно-Африканской Республики. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Четыре независимых полногеномных омикрон-штамма выделено в России от разных туристов, вернувшихся из других стран, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора центра "Вектор" Рината Максютова.Все россияне, возвращающиеся из Южно-Африканской Республики и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы на две недели.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/nazvany-otlichiya-techeniya-covid-19-pri-omikrone-1036669748.html
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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Омикрон-штамм подтвердили у четырех российских туристов

11:25 10.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICШприцы с иглами видны перед графиком запасов и надписью "Omicron SARS-CoV-2" на этой иллюстрации, сделанной 27 ноября 2021 года.
Шприцы с иглами видны перед графиком запасов и надписью Omicron SARS-CoV-2 на этой иллюстрации, сделанной 27 ноября 2021 года. - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Первые случаи заражения омикрон-штаммом были зафиксированы в России 6 декабря у туристов, приехавших из Южно-Африканской Республики.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Четыре независимых полногеномных омикрон-штамма выделено в России от разных туристов, вернувшихся из других стран, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора центра "Вектор" Рината Максютова.
При этом, в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что пациентов с "омикроном" по-прежнему двое, исследование проводили два разных института.
Все россияне, возвращающиеся из Южно-Африканской Республики и сопредельных государств, должны пройти экспресс-тестирование в аэропорту, после чего их помещают в обсерваторы на две недели.
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Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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