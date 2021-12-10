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Город опустошил деревню: что теряет Абхазия

Город опустошил деревню: что теряет Абхазия

Почему массовое переселение абхазского населения из деревень в города могло стать самой грандиозной ошибкой в обозримом прошлом, рассуждает колумнист Sputnik. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T09:45+0300

2021-12-10T09:45+0300

2021-12-10T09:45+0300

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В те далекие времена, когда английские мореплаватели стали активно осваивать Новый Свет, им понадобился перевалочный пункт. Расстояния были огромные, надо было где-то по пути найти остров, где можно будет пополнять запасы питьевой воды, провианта и ремонтировать суда.И выбор пал на один из живописных островков в Атлантическом океане. Все идеально подходило: и географическое расположение, и удобная бухта, и пресноводных рек полно и даже есть местное население, которое можно будет использовать как дешевую рабочую силу. Но вот с последним выявились большие проблемы. Остров был как уголок рая. Несметное количество фруктов, которые давали урожай по три-четыре раза, мягкий климат, дары природы, ради добычи которых не надо было прилагать особых усилий. Вся эта благодать превратила аборигенов в изрядных лентяев. И как не старались англичане заставлять их работать, это оказалось тщетным. Лень была у них на генетическом уровне. Выбить ее не удавалось даже под страхом побоев и казней. Отчаявшись добиться желаемого результата, мореплаватели решили поступить иначе. Они оставили на острове ограниченный контингент около двухсот человек из мастеров, солдат и ремесленников. Им надлежало к следующему заходу морских караванов построить форт, причал, складские помещения, подготовить провиант, сделать остров настоящей морской базой. Прошло года три. И когда в бухте бросила якоря эскадра, направлявшаяся в Америку, покорители Нового Света были неприятно удивлены. Те самые поселенцы, на которых рассчитывали мореходы, за это время ничегошеньки не сделали. Причина удивительно проста - под влиянием местных комфортных условий все до одного превратились в самых отъявленных лентяев, которые просто наслаждались жизнью и даже не пытались выполнить задание. Они идеально слились с аборигенами, стали частью их социума. Вот такое парадоксальное влияние идеальных природных условий на сущность самого человека, на его приоритеты.Корень проблемыПока я читал эту удивительную историю, поймал себя на мысли, что может в нашей практически идеальной природе, в ее комфортности и кроются наши проблемы. И как тут не вспомнить нашего великого писателя-философа Фазиля Искандера, который замечательно изложил нашу суть в мудрой мысли. Со свойственными ему юмором и точностью он приблизительно подметил: И, может быть, я опрометчиво легко согласился с нахлынувшими на меня догадками, если бы я сам своими глазами в детстве не видел, как трудились абхазы в деревнях. Просыпаясь с первыми лучами солнца, они уходили всей семьей в поле и усердно работали. Я воочию убедился в этом сам, и мне лично довелось вместе с ними собирать чай, табачные листья, таскать ведрами воду, собирать в подводу кукурузу, арбузы и дыни и многое другое, чем зарабатывали на жизнь мои родственники в селах. Да все вокруг соседи от мала до велика в поте лица, под палящими лучами солнца чем-то были заняты. И проблем и забот хватало с лихвой на всех, с раннего утра до позднего вечера. И если городская детвора могла себе позволить часами барахтаться в море, то тут все было иначе.Городское проклятиеМожет я заблуждаюсь, но мне кажется, что самая грандиозная наша ошибка в обозримом прошлом заключается в том, что мы в сложные послевоенные годы массово переселились в города. Разве это не страшно, когда наши традиционные блюда, такие как, к примеру, мамалыга варят из привозной кукурузной муки , аджику изготавливают из мешковой паприки! Получилось так, что те, кто ушел из сел в город, стали заниматься условно "легким" способом зарабатывания денег, такими как торговля и предоставлением услуг от чего потеряли навыки возделывания земли. Или попросту не считают это необходимым.Деревня ждетОчень надеюсь, что совсем скоро в Абхазии осознают, какой ущерб нам наносит образовавшийся в селах вакуум. Целевые программы долгосрочного финансирования энтузиастов, готовых вернуться к своим истокам и возродить села нужны нам как воздух. Льготное кредитование, налоговые каникулы, материальное поощрение сельских учителей. И это надо делать здесь и сейчас. Иначе, мы пройдем точку невозврата, а последствия будут необратимыми.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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