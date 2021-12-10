Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/gorod-opustoshil-derevnyu-chto-teryaet-abkhaziya-1036666908.html
Город опустошил деревню: что теряет Абхазия
Город опустошил деревню: что теряет Абхазия
Почему массовое переселение абхазского населения из деревень в города могло стать самой грандиозной ошибкой в обозримом прошлом, рассуждает колумнист Sputnik. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T09:45+0300
2021-12-10T09:45+0300
колумнисты
абхазия
экономика
общество
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036521580_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_bdc9e0b172e1e694b8c9843c60dc5279.jpg
В те далекие времена, когда английские мореплаватели стали активно осваивать Новый Свет, им понадобился перевалочный пункт. Расстояния были огромные, надо было где-то по пути найти остров, где можно будет пополнять запасы питьевой воды, провианта и ремонтировать суда.И выбор пал на один из живописных островков в Атлантическом океане. Все идеально подходило: и географическое расположение, и удобная бухта, и пресноводных рек полно и даже есть местное население, которое можно будет использовать как дешевую рабочую силу. Но вот с последним выявились большие проблемы. Остров был как уголок рая. Несметное количество фруктов, которые давали урожай по три-четыре раза, мягкий климат, дары природы, ради добычи которых не надо было прилагать особых усилий. Вся эта благодать превратила аборигенов в изрядных лентяев. И как не старались англичане заставлять их работать, это оказалось тщетным. Лень была у них на генетическом уровне. Выбить ее не удавалось даже под страхом побоев и казней. Отчаявшись добиться желаемого результата, мореплаватели решили поступить иначе. Они оставили на острове ограниченный контингент около двухсот человек из мастеров, солдат и ремесленников. Им надлежало к следующему заходу морских караванов построить форт, причал, складские помещения, подготовить провиант, сделать остров настоящей морской базой. Прошло года три. И когда в бухте бросила якоря эскадра, направлявшаяся в Америку, покорители Нового Света были неприятно удивлены. Те самые поселенцы, на которых рассчитывали мореходы, за это время ничегошеньки не сделали. Причина удивительно проста - под влиянием местных комфортных условий все до одного превратились в самых отъявленных лентяев, которые просто наслаждались жизнью и даже не пытались выполнить задание. Они идеально слились с аборигенами, стали частью их социума. Вот такое парадоксальное влияние идеальных природных условий на сущность самого человека, на его приоритеты.Корень проблемыПока я читал эту удивительную историю, поймал себя на мысли, что может в нашей практически идеальной природе, в ее комфортности и кроются наши проблемы. И как тут не вспомнить нашего великого писателя-философа Фазиля Искандера, который замечательно изложил нашу суть в мудрой мысли. Со свойственными ему юмором и точностью он приблизительно подметил: И, может быть, я опрометчиво легко согласился с нахлынувшими на меня догадками, если бы я сам своими глазами в детстве не видел, как трудились абхазы в деревнях. Просыпаясь с первыми лучами солнца, они уходили всей семьей в поле и усердно работали. Я воочию убедился в этом сам, и мне лично довелось вместе с ними собирать чай, табачные листья, таскать ведрами воду, собирать в подводу кукурузу, арбузы и дыни и многое другое, чем зарабатывали на жизнь мои родственники в селах. Да все вокруг соседи от мала до велика в поте лица, под палящими лучами солнца чем-то были заняты. И проблем и забот хватало с лихвой на всех, с раннего утра до позднего вечера. И если городская детвора могла себе позволить часами барахтаться в море, то тут все было иначе.Городское проклятиеМожет я заблуждаюсь, но мне кажется, что самая грандиозная наша ошибка в обозримом прошлом заключается в том, что мы в сложные послевоенные годы массово переселились в города. Разве это не страшно, когда наши традиционные блюда, такие как, к примеру, мамалыга варят из привозной кукурузной муки , аджику изготавливают из мешковой паприки! Получилось так, что те, кто ушел из сел в город, стали заниматься условно "легким" способом зарабатывания денег, такими как торговля и предоставлением услуг от чего потеряли навыки возделывания земли. Или попросту не считают это необходимым.Деревня ждетОчень надеюсь, что совсем скоро в Абхазии осознают, какой ущерб нам наносит образовавшийся в селах вакуум. Целевые программы долгосрочного финансирования энтузиастов, готовых вернуться к своим истокам и возродить села нужны нам как воздух. Льготное кредитование, налоговые каникулы, материальное поощрение сельских учителей. И это надо делать здесь и сейчас. Иначе, мы пройдем точку невозврата, а последствия будут необратимыми.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180618/kak-spasti-autentichnye-zhilishha-abxazov-1024234046.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210806/Vzglyad-na-Abkhaziyu-cherez-okno-Overtona-1032987564.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210911/Istoriya-v-miniatyure-chastnyy-muzey-abkhazskogo-byta-v-Bzybskom-uschele--1033183486.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/sukhumskiy-rayon-otobral-devyat-proektov-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1036163856.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036521580_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6b484b371faee43d263ab489b0de585f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
колумнисты, абхазия, экономика, общество, сельское хозяйство

Город опустошил деревню: что теряет Абхазия

09:45 10.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень в Абхазии
Осень в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
Почему массовое переселение абхазского населения из деревень в города могло стать самой грандиозной ошибкой в обозримом прошлом, рассуждает колумнист Sputnik.
В те далекие времена, когда английские мореплаватели стали активно осваивать Новый Свет, им понадобился перевалочный пункт. Расстояния были огромные, надо было где-то по пути найти остров, где можно будет пополнять запасы питьевой воды, провианта и ремонтировать суда.
Старинный дом в селе Ачандара - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2018
В Абхазии
Дом, милый дом: как спасти аутентичные жилища абхазов
18 июня 2018, 10:25
И выбор пал на один из живописных островков в Атлантическом океане. Все идеально подходило: и географическое расположение, и удобная бухта, и пресноводных рек полно и даже есть местное население, которое можно будет использовать как дешевую рабочую силу.
Но вот с последним выявились большие проблемы. Остров был как уголок рая. Несметное количество фруктов, которые давали урожай по три-четыре раза, мягкий климат, дары природы, ради добычи которых не надо было прилагать особых усилий. Вся эта благодать превратила аборигенов в изрядных лентяев.
Философия их была очень проста - зачем себя утруждать чем-то, надрываться и работать, если все необходимое для жизнеобеспечения вот оно - либо прямо под ногами, либо надо просто потрясти дерево, в худшем случае залезть на него и сорвать какой-нибудь фрукт.
И как не старались англичане заставлять их работать, это оказалось тщетным. Лень была у них на генетическом уровне. Выбить ее не удавалось даже под страхом побоев и казней. Отчаявшись добиться желаемого результата, мореплаватели решили поступить иначе. Они оставили на острове ограниченный контингент около двухсот человек из мастеров, солдат и ремесленников.
Люди отдыхающие в одном из парков города - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2021
В Абхазии
Взгляд на Абхазию через окно Овертона
6 августа, 13:07
Им надлежало к следующему заходу морских караванов построить форт, причал, складские помещения, подготовить провиант, сделать остров настоящей морской базой. Прошло года три. И когда в бухте бросила якоря эскадра, направлявшаяся в Америку, покорители Нового Света были неприятно удивлены. Те самые поселенцы, на которых рассчитывали мореходы, за это время ничегошеньки не сделали.
Причина удивительно проста - под влиянием местных комфортных условий все до одного превратились в самых отъявленных лентяев, которые просто наслаждались жизнью и даже не пытались выполнить задание. Они идеально слились с аборигенами, стали частью их социума. Вот такое парадоксальное влияние идеальных природных условий на сущность самого человека, на его приоритеты.

Корень проблемы

Пока я читал эту удивительную историю, поймал себя на мысли, что может в нашей практически идеальной природе, в ее комфортности и кроются наши проблемы.
И как тут не вспомнить нашего великого писателя-философа Фазиля Искандера, который замечательно изложил нашу суть в мудрой мысли. Со свойственными ему юмором и точностью он приблизительно подметил:
"Пока абхаз лежит в тени раскидистого чинара в своем шикарном дворе и рассуждает о сущности бытия, эндурцы трудятся, не покладая рук, и плодятся со скоростью, чуть-чуть опережающей терпение абхазов".
И, может быть, я опрометчиво легко согласился с нахлынувшими на меня догадками, если бы я сам своими глазами в детстве не видел, как трудились абхазы в деревнях. Просыпаясь с первыми лучами солнца, они уходили всей семьей в поле и усердно работали.
Абхазский двор в Бзыбьском ущелье - Мурман Пкин - Sputnik Абхазия, 1920, 11.09.2021
В Абхазии
История в миниатюре: частный музей абхазского быта в Бзыбском ущелье
11 сентября, 11:25
Я воочию убедился в этом сам, и мне лично довелось вместе с ними собирать чай, табачные листья, таскать ведрами воду, собирать в подводу кукурузу, арбузы и дыни и многое другое, чем зарабатывали на жизнь мои родственники в селах. Да все вокруг соседи от мала до велика в поте лица, под палящими лучами солнца чем-то были заняты. И проблем и забот хватало с лихвой на всех, с раннего утра до позднего вечера. И если городская детвора могла себе позволить часами барахтаться в море, то тут все было иначе.

Городское проклятие

Может я заблуждаюсь, но мне кажется, что самая грандиозная наша ошибка в обозримом прошлом заключается в том, что мы в сложные послевоенные годы массово переселились в города.
Опустели деревни, пришло в упадок сельское хозяйство. Городская суета наложила особый оттенок на наши традиции. Родной язык, который выживал как раз за счет жителей сел, у которых в обиходе был только абхазский, попал в ранг исчезающих.
Разве это не страшно, когда наши традиционные блюда, такие как, к примеру, мамалыга варят из привозной кукурузной муки , аджику изготавливают из мешковой паприки!
Получилось так, что те, кто ушел из сел в город, стали заниматься условно "легким" способом зарабатывания денег, такими как торговля и предоставлением услуг от чего потеряли навыки возделывания земли. Или попросту не считают это необходимым.
Чертежи - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
В Абхазии
Сухумский район отобрал девять проектов для развития сельского хозяйства
2 ноября, 13:25

Деревня ждет

Очень надеюсь, что совсем скоро в Абхазии осознают, какой ущерб нам наносит образовавшийся в селах вакуум. Целевые программы долгосрочного финансирования энтузиастов, готовых вернуться к своим истокам и возродить села нужны нам как воздух.
Льготное кредитование, налоговые каникулы, материальное поощрение сельских учителей. И это надо делать здесь и сейчас. Иначе, мы пройдем точку невозврата, а последствия будут необратимыми.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:31Наглой провокационной вылазкой назвали в Крыму инцидент с военным кораблем Украины
11:25Омикрон-штамм подтвердили у четырех российских туристов
11:15Минпрос Абхазии подпишет соглашение о сотрудничестве с Российской академией образования
10:53Киреев об опросе IFop о критической расовой теории: на Западе произошли сбой и деградация
10:45Профессор рассказал, нужно ли вакцинировать кошек от коронавируса
10:20Дело россиянки, сбывавшей наркотики в Абхазии, передано в суд
09:15Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"
08:45Названы отличия течения COVID-19 при "омикроне"
ВчераДва пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
ВчераДаур Кове назначен проректором АГУ по международным связям и экономическим вопросам
ВчераМинздрав России зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
ВчераПредпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме
ВчераНовогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря
ВчераЗахарова заявила, что к милитаризации Украины подключился Евросоюз
ВчераМИД Абхазии рекомендовал грузинским дипломатам придерживаться норм международного права
ВчераПодписано Соглашение по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии
ВчераВ МИД России назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой
ВчераПесков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
ВчераГлава Галского района: товары в Абхазию должны идти из дружественных стран
ВчераПасынки советского распада