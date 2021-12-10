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Класс медицинского профиля создадут на базе сухумской школы
Класс медицинского профиля создадут на базе сухумской школы
Научно-методическую помощь в реализации проекта окажет Российская академия образования. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T12:53+0300
2021-12-10T12:53+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Класс медицинского профиля создадут на базе общеобразовательной школы №1 в Сухуме, сообщает пресс-служба Министерства просвещения и языковой политики Абхазии. Специалисты Российской академии образования будут оказывать научно-методическую поддержку в создании такого класса. Об этом на встрече в Москве договорился глава Минпроса Инал Габлия, президент РАО Ольга Васильева и ее заместитель Геннадий Онищенко. Отмечается, что курировать проект от РАО будет Геннадий Онищенко.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/minpros-abkhazii-podpishet-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-rossiyskoy-akademiey-obrazovaniya--1036672589.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
москва, образование, абхазия
Класс медицинского профиля создадут на базе сухумской школы
Научно-методическую помощь в реализации проекта окажет Российская академия образования.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik.
Класс медицинского профиля создадут на базе общеобразовательной школы №1 в Сухуме, сообщает
пресс-служба Министерства просвещения и языковой политики Абхазии.
Специалисты Российской академии образования будут оказывать научно-методическую поддержку в создании такого класса. Об этом на встрече в Москве договорился глава Минпроса Инал Габлия, президент РАО Ольга Васильева и ее заместитель Геннадий Онищенко.
Отмечается, что курировать проект от РАО будет Геннадий Онищенко.