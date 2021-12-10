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https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/nazvany-otlichiya-techeniya-covid-19-pri-omikrone-1036669748.html
Названы отличия течения COVID-19 при "омикроне"
Названы отличия течения COVID-19 при "омикроне"
ВОЗ в конце ноября квалифицировала новый омикрон-штамм коронавируса, как вызывающий беспокойство. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T08:45+0300
2021-12-10T08:45+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. При заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы болезни могут развиваться намного быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах. Об этом РИА Новости заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Кроме того, по словам Руженцовой, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса. Преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания, отметила эксперт.В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что большинство заболевших новым штаммом - это молодые люди 20-30 лет. Однако, высока вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, уточнила она.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/uchenyy-omikron-mog-priyti-ot-zhivotnykh-ili-ot-cheloveka-s-dlinnym-postkovidom-1036622684.html
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в мире, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Названы отличия течения COVID-19 при "омикроне"

08:45 10.12.2021
© Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкХудожник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создает миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки "Снегурочка", все страницы которой ледяные
Художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создает миниатюрную книгу с текстом русской народной сказки Снегурочка, все страницы которой ледяные - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Alexey Malgavko
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ВОЗ в конце ноября квалифицировала новый омикрон-штамм коронавируса, как вызывающий беспокойство.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. При заражении омикрон-штаммом коронавируса симптомы болезни могут развиваться намного быстрее, чем при "дельте" и других известных вариантах. Об этом РИА Новости заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2021
Ученый: "омикрон" мог "прийти" от животных или от человека с длинным постковидом
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Кроме того, по словам Руженцовой, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса. Преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания, отметила эксперт.
В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что большинство заболевших новым штаммом - это молодые люди 20-30 лет.
Однако, высока вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, уточнила она.
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