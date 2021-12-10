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https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-11-i-12-dekabrya-1036678677.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния антициклона и выноса тепла с юга. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T17:20+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В выходные дни, 11 и 112 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 декабря

17:20 10.12.2021 (обновлено: 17:27 10.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода 2021-10-14
Погода 2021-10-14 - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния антициклона и выноса тепла с юга.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В выходные дни, 11 и 112 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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