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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния антициклона и выноса тепла с юга. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T17:20+0300
2021-12-10T17:20+0300
2021-12-10T17:27+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В выходные дни, 11 и 112 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11 и 12 декабря
17:20 10.12.2021 (обновлено: 17:27 10.12.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния антициклона и выноса тепла с юга.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В выходные дни, 11 и 112 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.