https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/rossiyskiy-istrebitel-soprovodil-samolet-razvedchik-ssha-nad-chernym-morem-1036679837.html

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, приближавшуюся к границе России. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T18:17+0300

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Российский истребитель Су-30 в пятницу сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США Poseidon Р-8А, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной, пишет РИА Новости.После того как радары засекли над нейтральными водами Черного моря засекли цель, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Там добавили, что "после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы не допущено".Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, отметили в Центре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/pochemu-plavmasterskaya-donbass-ne-vyshla-v-chernoe-more-1036678876.html

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политика, россия, нато, черное море, сша