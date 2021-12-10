https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/rossiyskiy-istrebitel-soprovodil-samolet-razvedchik-ssha-nad-chernym-morem-1036679837.html
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, приближавшуюся к границе России. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T18:17+0300
2021-12-10T18:17+0300
2021-12-10T18:17+0300
политика
россия
нато
черное море
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0a/1036679777_0:8:548:316_1920x0_80_0_0_1548c313dbb3ca2ce73c4ed4c1ef7c97.jpg
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Российский истребитель Су-30 в пятницу сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США Poseidon Р-8А, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной, пишет РИА Новости.После того как радары засекли над нейтральными водами Черного моря засекли цель, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Там добавили, что "после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы не допущено".Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, отметили в Центре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/pochemu-plavmasterskaya-donbass-ne-vyshla-v-chernoe-more-1036678876.html
россия
черное море
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0a/1036679777_69:0:490:316_1920x0_80_0_0_c53c3adbfa8b4821e0bf0897b77cf7ad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, россия, нато, черное море, сша
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, приближавшуюся к границе России.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik.
Российский истребитель Су-30 в пятницу сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США Poseidon Р-8А, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной, пишет РИА Новости.
После того как радары засекли над нейтральными водами Черного моря засекли цель, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - сказали в НЦУО.
Там добавили, что "после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы не допущено".
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, отметили в Центре.