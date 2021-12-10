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https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/rossiyskiy-istrebitel-soprovodil-samolet-razvedchik-ssha-nad-chernym-morem-1036679837.html
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, приближавшуюся к границе России. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T18:17+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Российский истребитель Су-30 в пятницу сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США Poseidon Р-8А, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной, пишет РИА Новости.После того как радары засекли над нейтральными водами Черного моря засекли цель, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Там добавили, что "после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы не допущено".Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, отметили в Центре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/pochemu-plavmasterskaya-donbass-ne-vyshla-v-chernoe-more-1036678876.html
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политика, россия, нато, черное море, сша

Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

18:17 10.12.2021
© Foto / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский Су-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном
Российский Су-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Foto / Министерство обороны РФ
/
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Радары над нейтральными водами Черного моря засекли цель, приближавшуюся к границе России.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Российский истребитель Су-30 в пятницу сопроводил над Черным морем самолет-разведчик США Poseidon Р-8А, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной, пишет РИА Новости.
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После того как радары засекли над нейтральными водами Черного моря засекли цель, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - сказали в НЦУО.
Там добавили, что "после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы не допущено".
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, отметили в Центре.
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