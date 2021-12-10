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Почему плавмастерская "Донбасс" не вышла в Черное море

Почему плавмастерская "Донбасс" не вышла в Черное море

Киевский режим склонен к безрассудным решениям, военным провокациям и состоянию хаоса. Это отражается на действиях ВСУ, угрожает региональной безопасности. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T17:50+0300

2021-12-10T17:50+0300

2021-12-10T17:50+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательМосква жестко пресекает украинские провокации на суше, на море, и любые сопутствующие "игры НАТО с гранатой" вблизи границ РФ.Корабль управления ВМСУ "Донбасс", спущенный на воду 52 года назад как плавмастерская ПМ-9, в четверг бодро двинулся из Азовского в Черное море – без предварительной заявки в погранслужбу ФСБ России на прохождение Керченским проливом. Экипаж явно намеревался продемонстрировать "свободу судоходства" по примеру старших "партнеров", и нарушить границу РФ. Провокацию предотвратила береговая охрана погранслужбы ФСБ России. После напоминания о требованиях российского законодательства командир "Донбасса" изменил курс, и вернулся в порт Мариуполь. Керчь-Еникальский канал (фарватер) работу в штатном режиме не прекращал.Провокационный выход в море дважды переоборудованной и трижды переименованной плавмастерской неслучайно совпал с телефонными переговорами президента США Джозефа Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Вероятно, таким образом Киев продемонстрировал боевой настрой и неприятие курса Вашингтона на дипломатическое урегулирование гражданского конфликта в Донбассе. Зеленскому хотелось в очередной раз показать миру "агрессивные намерения Москвы" с привязкой к "Донбассу", но хитрый украинский план пограничники ФСБ России взяли под контроль на ранней стадии реализации, и провокационные действия ВМСУ развития не получили.Популярное на Западе словосочетание "гибридная атака" употребляется в любом удобном случае, когда не хочется говорить правду – для оценки миграции в ЕС, ситуации на европейском топливном рынке, гражданской войны в Донбассе.Цель – создать "Морскую сотню"Попытка ВМСУ создать опасную неразбериху в Керченском проливе слишком примитивна, а ветхая плавмастерская три года используется в качестве плавказармы для военнослужащих строящейся базы в Бердянске. "Корабль управления" повидал на своем веку так много неприятностей, что прибыл из Черного моря в Азовское на буксире. Тем удивительнее вчерашняя миссия "Донбасса", которую министр Резников не объяснил. А мы попробуем.Представим сценарий (в стиле внештатного советника Зеленского – майора Арестовича): несанкционированная попытка прорыва ВМСУ в темное время суток в Керченском проливе, неразбериха и вероятная стрельба (предупредительная) пограничников ФСБ России, заранее проделанные дырки в корпусе (не жалко, плавмастерской уже 52 года), драматично идущий ко дну близ Крымского моста "Донбасс". Занавес, санкции, аплодисменты НАТО.К несчастью для киевского режима, даже на Западе многие видят суть "украинского противостояния" – жалкие попытки создать основание для антироссийских заявлений, требований, угроз и "хотелок". Так, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет оценил приближение "Донбасса" к границам РФ как "пробный маневр, с целью проверки реакции, обороноспособности, оценки ментальных способностей, проверки военного и политического ответа от России". Проверили, и в перспективе обязательно организуют новые провокации. Москва учитывает все возможности западных "партнеров" и их лимитрофов в Черноморском регионе. Никто не забыл "Керченский прорыв" ВМСУ 2018 года.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 9 декабря собрал военных атташе стран НАТО на брифинг, и заявил о готовности России пресечь любые попытки провокаций на украинском направлении. А также напомнил о постоянной готовности к боевому применению свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил РФ.Гуще трава – легче коситьУ России имеются все основания жестко реагировать на угрозы. Пять самолетов ВВС НАТО одновременно находились вблизи воздушных границ РФ над Черным морем 9 декабря – два истребителя Франции, самолеты- разведчики RC-135 ВВС и CL-600 Соединенных Штатов, а также французский самолет-заправщик КС-135. За месяц совершено около 30 вылетов – в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Заметим, военная разведка осуществляется в интересах ударных сил и средств.Генеральный штаб ВС РФ отмечает: в Черном море в 2021 году выполняли задачи 26 боевых кораблей нечерноморских государств НАТО – Великобритании, Греции, Испании, Италии, США. Количество таких заходов возросло за год на 10 процентов, а провокационный характер действий доминирует."Восточный фланг" НАТО неполиткорректно осуждает американского президента Байдена за призыв к диалогу с Россией. Эти "танцы с саблями" у границ России – имитация могущества, и жалкая попытка коллективного Запада реконструировать "однополярные" 90-е годы прошлого века. Между тем, раньше или позднее придется вернуться в реальность. И лучше для всех – дипломатическим путем, а не в формате жестких операций ВС России по принуждению агрессоров к миру.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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политика, украина, россия, нато, черное море, крым, аналитика