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https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/transformatory-zakupleny-dlya-nasosnykh-stantsiy-sukhuma-1036680564.html
Трансформаторы закуплены для насосных станций Сухума
Трансформаторы закуплены для насосных станций Сухума
Сухум обеспечивают водой три насосные станции, которые из-за низкого напряжения не могут работать в полную мощность. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T19:45+0300
2021-12-10T19:38+0300
в абхазии
водоснабжение
проблемы энергетической отрасли в абхазии
сухум
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Администрация Сухума закупила трансформаторы для насосных станций, обеспечивающих водой столицу, сообщается на сайте администрации. При нехватке напряжения насосные станции автоматически отключаются. Работа также затруднена на трех подкачивающих насосных станциях в Санчарском переулке, на улицах Чанба и Папаскир.Начаты работы по установке трансформатора в Санчарском переулке. "Мы закупили и установили внутри все необходимое оборудование - контактеры, предохранители. Закупили высоковольтные выключатели. Все это собираемся установить на этой насосной, чтобы запитать подкачку. Раньше она питалась с общей сети и напряжения не хватало. Теперь подкачивающая насосная станция будет питаться только от этого трансформатора. И мы уверены, что напряжение поднимется, и насос сможет работать", - сказал в интервью Абхазскому телевидению главный инженер МУП "Водоканал" Мираб Анкваб.На сегодняшний день отремонтировано две из трех главных насосных станций. На них работа не прерывается даже при отключении электроэнергии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/vodokanal-obyasnil-prichinu-otsutstviya-vody-v-sukhume-1036632107.html
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водоснабжение, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум

Трансформаторы закуплены для насосных станций Сухума

19:45 10.12.2021
© Foto / Администрация города Сухум Трансформатор для насосных станций
Трансформатор для насосных станций - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Foto / Администрация города Сухум
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Сухум обеспечивают водой три насосные станции, которые из-за низкого напряжения не могут работать в полную мощность.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Администрация Сухума закупила трансформаторы для насосных станций, обеспечивающих водой столицу, сообщается на сайте администрации.
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При нехватке напряжения насосные станции автоматически отключаются. Работа также затруднена на трех подкачивающих насосных станциях в Санчарском переулке, на улицах Чанба и Папаскир.
Начаты работы по установке трансформатора в Санчарском переулке.
"Мы закупили и установили внутри все необходимое оборудование - контактеры, предохранители. Закупили высоковольтные выключатели. Все это собираемся установить на этой насосной, чтобы запитать подкачку. Раньше она питалась с общей сети и напряжения не хватало. Теперь подкачивающая насосная станция будет питаться только от этого трансформатора. И мы уверены, что напряжение поднимется, и насос сможет работать", - сказал в интервью Абхазскому телевидению главный инженер МУП "Водоканал" Мираб Анкваб.
На улице Папаскир трансформатор уже установлен, но пока не подключен к подкачивающей насосной станции.
На сегодняшний день отремонтировано две из трех главных насосных станций. На них работа не прерывается даже при отключении электроэнергии.
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