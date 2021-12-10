https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/transformatory-zakupleny-dlya-nasosnykh-stantsiy-sukhuma-1036680564.html

Трансформаторы закуплены для насосных станций Сухума

Трансформаторы закуплены для насосных станций Сухума

Сухум обеспечивают водой три насосные станции, которые из-за низкого напряжения не могут работать в полную мощность. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T19:45+0300

2021-12-10T19:45+0300

2021-12-10T19:38+0300

в абхазии

водоснабжение

проблемы энергетической отрасли в абхазии

сухум

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Администрация Сухума закупила трансформаторы для насосных станций, обеспечивающих водой столицу, сообщается на сайте администрации. При нехватке напряжения насосные станции автоматически отключаются. Работа также затруднена на трех подкачивающих насосных станциях в Санчарском переулке, на улицах Чанба и Папаскир.Начаты работы по установке трансформатора в Санчарском переулке. "Мы закупили и установили внутри все необходимое оборудование - контактеры, предохранители. Закупили высоковольтные выключатели. Все это собираемся установить на этой насосной, чтобы запитать подкачку. Раньше она питалась с общей сети и напряжения не хватало. Теперь подкачивающая насосная станция будет питаться только от этого трансформатора. И мы уверены, что напряжение поднимется, и насос сможет работать", - сказал в интервью Абхазскому телевидению главный инженер МУП "Водоканал" Мираб Анкваб.На сегодняшний день отремонтировано две из трех главных насосных станций. На них работа не прерывается даже при отключении электроэнергии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/vodokanal-obyasnil-prichinu-otsutstviya-vody-v-sukhume-1036632107.html

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водоснабжение, проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум