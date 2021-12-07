https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/vodokanal-obyasnil-prichinu-otsutstviya-vody-v-sukhume-1036632107.html
"Водоканал" объяснил причину отсутствия воды в Сухуме
"Водоканал" объяснил причину отсутствия воды в Сухуме
Без подачи воды с утра 7 декабря остаются жители Нового района, Турбазы, Старого поселка, улицы Чанба и центра города в Сухуме. 07.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-07T17:28+0300
2021-12-07T17:28+0300
2021-12-07T17:29+0300
в абхазии
новости
водоснабжение
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102095/92/1020959266_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_7f5b3843af303c0c3b9c11ab79c8df0b.jpg
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Отсутствие воды в части Сухума связано с тем, что насосные станции не могут работать из-за низкого напряжения света, сказал Sputnik замначальника департамента столичного жилищно-коммунального хозяйства Руслан Авидзба.Он выразил надежду, что к вечеру 7 декабря водоснабжение в Сухуме возобновится.По словам главного инженера "Водоканала" Мераба Анкваб, специалисты управления пытаются закачать воду для подачи по ночам, но при нехватке напряжения, техника на станциях автоматически выключается и насосы не запускаются.Анкваб отметил, что решения ситуации пока что не найдено – установить стабилизаторы на насосные станции невозможно, они слишком мощные. Проблема обсуждалась и с "Черноморэнерго", но найти выход из ситуации пока что не удалось, сказал главный инженер.Также Анкваб рассказал, что по запросам "Водоканал" развозит жителям столицы воду, но обеспечить каждого сухумца водой невозможно. К тому же, по его словам, потребители не всегда хотят получать воду "ведрами", а хотят "наполнять свои баки".Ранее 2 декабря без воды остались улицы Басария, Леона, Джонуа, Гулиа, Воронова и ряд других центральных улиц Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/zhizn-bez-vody-pochemu-sukhum-stradaet-ot-obezvozhivaniya-1036575775.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/nazvana-prichina-iz-za-kotoroy-chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-1036566903.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102095/92/1020959266_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_b7440302b8056cd9de72db893919051f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, водоснабжение, сухум
"Водоканал" объяснил причину отсутствия воды в Сухуме
17:28 07.12.2021 (обновлено: 17:29 07.12.2021)
Без подачи воды с утра 7 декабря остаются жители Нового района, Турбазы, Старого поселка, улицы Чанба и центра города в Сухуме.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Отсутствие воды в части Сухума связано с тем, что насосные станции не могут работать из-за низкого напряжения света, сказал Sputnik замначальника департамента столичного жилищно-коммунального хозяйства Руслан Авидзба.
Он выразил надежду, что к вечеру 7 декабря водоснабжение в Сухуме возобновится.
По словам главного инженера "Водоканала" Мераба Анкваб, специалисты управления пытаются закачать воду для подачи по ночам, но при нехватке напряжения, техника на станциях автоматически выключается и насосы не запускаются.
"Система не успевает опрессовываться и опять напряжение падает. Насосы не запускаются", - добавил он.
Анкваб отметил, что решения ситуации пока что не найдено – установить стабилизаторы на насосные станции невозможно, они слишком мощные. Проблема обсуждалась и с "Черноморэнерго", но найти выход из ситуации пока что не удалось, сказал главный инженер.
Также Анкваб рассказал, что по запросам "Водоканал" развозит жителям столицы воду, но обеспечить каждого сухумца водой невозможно. К тому же, по его словам, потребители не всегда хотят получать воду "ведрами", а хотят "наполнять свои баки".
Ранее 2 декабря без воды остались улицы Басария, Леона, Джонуа, Гулиа, Воронова и ряд других центральных улиц Сухума.