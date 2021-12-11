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Двойной "отрыв" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

Двойной "отрыв" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

Согласно данным МВД Абхазии, в ноябре 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выписали 7055 протокола за различные нарушения ПДД, что на 101 больше показателей... 11.12.2021, Sputnik Абхазия

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В прошедшем ноябре на дорогах республика едва не установили очередной рекорд по выписанным штрафам за езду в нетрезвом состоянии. За все время анализа Sputnik сводов МВД страны, пик по этому виду нарушения выпал на прошлый август, когда санкциям подверглись 528 автолюбителей. В этот раз немного "не дотянули".SputnikСотрудники Госавтоинспекции Абхазии в ноябре составили 502 протокола за езду подшофе и почти половину из них в Сухуме. Столице республике определенно "досталось" в минувшем месяце, так как такого количества штрафов еще нигде не было выписано за период анализа статистики МВД нашим информагентством.За тридцать дней ноября в Сухуме выписали немного-немало 234 "писем счастья". Приблизиться к этой отметке удавалось только Гудауте, где в декабре прошлого года составили 197 протокола за "пьянку".Месяц начался относительно спокойно, и ничто не предвещало "беды". С 1 по 5 ноября количество штрафов за нетрезвое управление автомобилем не превышало 14-ти в день, а 4 ноября вовсе никто не подвергся такому наказанию, но с 6 ноября по каким-то причинам все кардинально изменилось. Штрафы "посыпались" на "головы" автомобилистов навеселе – в среднем по 18-20 за сутки.Пока Сухум "держал удар", в других городах и районах Абхазии общее число выписанных за месяц протоколов даже не приблизилось к сотне. Например, на втором месте по этому показателю в ноябре оказалась Гудаута с 72 штрафами, на третьем Гагра - 69 протоколов. Гулрыпш не попал в список "призеров" и занял четвертое место, а вслед за ним расположилась Очамчыра.Меньше всего протоколов за нетрезвое вождение выписали в Ткуарчале, Гале и Сухумском районе – в общей сложности 75 документов.Самому взрослому нарушителю в ноябре было 74 года, а молодому 18. Второй месяц подряд в нашу статистику не попадают несовершеннолетние автолюбители "навеселе", что обнадеживает. Напомним, что с мая по сентябрь инспекторы выявляли по одному случаю, когда подростки садились за руль в состоянии опьянения."Золото" в этот раз досталось водителям в возрасте от 35 до 40 лет, которых в ноябре было 99 человек. В прошлом месяце им удалось "обойти" лидеров октября – нетрезвых автомобилистов в возрасте от 30 до 35. "Наколесили" на "серебряную медаль" старше 50 лет, а "бронза" ушла тем, кому от 40 до 45 лет.Представительницы прекрасной половины человечества тоже "отличились". Среди 496 водителей, нарушивших ПДД, в ноябре было семь женщин – три из Гагры, две из Сухума, одна из Гулрыпша и одна гостья из Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/natsionalnoy-problemoy-nazval-bzhaniya-situatsiyu-na-dorogakh-v-gagre-i-gudaute-1036649965.html

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