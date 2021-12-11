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"Еду домой с победой": Игорь Адлейба о рейтинговом бое в Екатеринбурге
"Еду домой с победой": Игорь Адлейба о рейтинговом бое в Екатеринбурге
Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, прошел 11 декабря на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. 11.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-11T17:02+0300
2021-12-11T17:02+0300
2021-12-11T17:33+0300
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Игорь Адлейба единогласным решением судей одержал победу в шестираундовом поединке над спортсменом из Украины Асифом Керимовым в Екатеринбурге в субботу 11 декабря.Своего соперника он оценил как хорошего боксера, однако на воле и характере абхазскому спортсмену удалось его переиграть. До встречи с Игорем Адлейба у Асифа Керимова было 10 боев, из которых в шести он одержал победу, в трех встречах победил нокаутом, три раза потерпел поражение и один бой завершил вничью."Единогласным решением судей я выиграл все шесть раундов, и домой поеду с победой. После нового года буду готовиться к февралю, все, что запланировали на январь, пройдет в феврале", - подчеркнул Адлейба.Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Для Игоря прошедший поединок стал 14-м в карьере, на счету спортсмена 12 побед и 2 ничьи.
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спорт, новости, бокс, игорь адлейба
"Еду домой с победой": Игорь Адлейба о рейтинговом бое в Екатеринбурге
17:02 11.12.2021 (обновлено: 17:33 11.12.2021)
Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, прошел 11 декабря на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Игорь Адлейба единогласным решением судей одержал победу в шестираундовом поединке над спортсменом из Украины Асифом Керимовым в Екатеринбурге в субботу 11 декабря.
"Мы боксировали все шесть раундов, у меня был большой простой, не боксировал с апреля, были некоторые проблемы со здоровьем. Со временем я набрал необходимую форму, готовился к титульному бою в январе, но из-за пандемии отменили встречу. Меня хотели отправить домой, однако промоутер сказал, что есть возможность провести рейтинговый бой. Я согласился потому, что долго не выходил на ринг", - сказал Игорь Адлейба в интервью Sputnik по окончании встречи.
Своего соперника он оценил как хорошего боксера, однако на воле и характере абхазскому спортсмену удалось его переиграть. До встречи с Игорем Адлейба у Асифа Керимова было 10 боев, из которых в шести он одержал победу, в трех встречах победил нокаутом, три раза потерпел поражение и один бой завершил вничью.
"Единогласным решением судей я выиграл все шесть раундов, и домой поеду с победой. После нового года буду готовиться к февралю, все, что запланировали на январь, пройдет в феврале", - подчеркнул Адлейба.
Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Для Игоря прошедший поединок стал 14-м в карьере, на счету спортсмена 12 побед и 2 ничьи.