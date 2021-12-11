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Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"
Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"
По словам медиков, основные симптомы при "омикроне" - выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. 11.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-11T09:10+0300
2021-12-11T09:10+0300
2021-12-11T10:04+0300
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Пациенты с "омикроном", вернувшиеся в Россию из ЮАР, ранее были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме, об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили "омикрон"-штамм COVID-19.Гинцбург также отметил, что уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса."Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/eksperty-nazvali-bezotvetstvennymi-zayavleniya-o-legkosti-omikron-shtamm-1036674438.html
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новости, коронавирус - 2021
Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"
09:10 11.12.2021 (обновлено: 10:04 11.12.2021)
По словам медиков, основные симптомы при "омикроне" - выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Пациенты с "омикроном", вернувшиеся в Россию из ЮАР, ранее были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме, об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы", - сказал Гинцбург.
Ранее сообщалось, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили "омикрон"-штамм COVID-19.
Гинцбург также отметил, что уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса.
"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он.