https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/gintsburg-rasskazal-o-sostoyanii-pribyvshikh-iz-yuar-rossiyan-s-omikronom--1036682675.html

Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"

Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"

По словам медиков, основные симптомы при "омикроне" - выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. 11.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-11T09:10+0300

2021-12-11T09:10+0300

2021-12-11T10:04+0300

новости

коронавирус - 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035951976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ca2b902e4fb7c3588002225f52149f1.jpg

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Пациенты с "омикроном", вернувшиеся в Россию из ЮАР, ранее были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме, об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили "омикрон"-штамм COVID-19.Гинцбург также отметил, что уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса."Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет", — сказал он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/eksperty-nazvali-bezotvetstvennymi-zayavleniya-o-legkosti-omikron-shtamm-1036674438.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, коронавирус - 2021