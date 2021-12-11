https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/mvd-abkhazii-vozbudilo-ugolovnye-dela-za-khranenie-i-perevozku-narkotikov-1036688274.html

МВД Абхазии возбудило уголовные дела за хранение и перевозку наркотиков

МВД Абхазии возбудило уголовные дела за хранение и перевозку наркотиков

За неделю сотрудники правоохранительных органов Абхазии задержали четверых за незаконное хранение и перевозку наркотических веществ. 11.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-11T15:52+0300

2021-12-11T15:52+0300

2021-12-11T15:53+0300

в абхазии

новости

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/05/1036209835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5f7ee499bff4dd720f0e32b5a72655b.jpg

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Пресс-служба министерства внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку прошедшей недели с информацией о задержанных правонарушителях и возбужденных уголовных делах.Так, сотрудники уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками Галского отдела внутренних дел изъяли наркотическое средство в особо крупном размере у жителя города Гал Теймураза Эзугба, 1968 года рождения. Его задержали при переходе государственной границы на КПП "Ингур".При личном досмотре у задержанного изъяли наркотическое средство метадон. Согласно установленным данным, наркотики он приобрел в Зугдиди, а затем незаконно ввез на территорию Абхазии. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Галскому району.Кроме того, правоохранительные органы возбудили дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества в отношение жителя села Маркула Рамаза Квеквескири, 1984 года рождения. Он был задержан на посту ГАИ в селе Бамбора. В ходе личного досмотра у Квеквескири обнаружили метадон. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району.Помимо этого, сотрудники уголовного розыска Сухумского управления внутренних дел изъяли наркотическое вещество в особо крупном размере у жителя села Дурипш Гудаутского района Робика Хупория, 1968 года рождения. Он был задержан в столице на улице Гулиа, масса изъятого наркотического вещества (марихуаны) составила 50 грамм. Возбуждено уголовное дело, расследование проводит УВД по городу Сухум.На этой неделе под стражу заключили Инала Миквабия, 1996 года рождения, которому вменяется незаконное приобретение, хранение без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Абхазии наркотического вещества.25-летний Миквабия был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии после пересечения зоны таможенного контроля КПП Псоу. Возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/rossiyanin-osuzhden-na-10-let-tyurmy-za-kontrabandu-narkotikov-v-abkhaziyu-1036254923.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мвд абхазии