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Настроение "ручной работы": на "Гуме" открылась предновогодняя ярмарка
Настроение "ручной работы": на "Гуме" открылась предновогодняя ярмарка
Ярмарки на культурной площадке "Гума" будут проходить каждые выходные до конца декабря. 11.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ярмарка, на которой представлены различные изделия ручной работы, открылась на культурной площадке "Гума" в субботу 11 декабря."У нас на все выходные декабря распланированы ярморочные дни, сегодня здесь представлено 22 участника, все они занимаются рукоделием. Здесь есть художники, керамисты, акварелисты, те, кто вяжет, то есть очень много людей. Есть подарочные упаковки, живые елки, можно приобрести все, для того чтобы создалось праздничное настроение", - сказала куратор культурной площадки "Гума" Шарида Тужба.В следующие выходные на культурной площадке "Гума" будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, сообщила Тужба.Организаторы ярмарки обустроили фотозону, где разместили старинный автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году, на машине также часто передвигался его отец – основатель национальной абхазской литературы Дмитрий Гулиа."Нам пришла в голову идея поставить очень красивый автомобиль с елочкой на крыше, как принято в европейских фильмах. Мы кинулись на поиски автомобиля, сразу нашелся Арзадин Агрба, который разрешил воспользоваться его автомобилем, вчера он ее привез нам, и вот мы создали такую красивую экспозицию", - подчеркнула Тужба.Ретро-автомобиль пользуется большой популярностью у посетителей, которые с удовольствием делают фотографии на память.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/novogodnie-meropriyatiya-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-nachnutsya-s-20-dekabrya--1036665967.html
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новости, новый год, сухум

Настроение "ручной работы": на "Гуме" открылась предновогодняя ярмарка

12:34 11.12.2021 (обновлено: 13:34 11.12.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
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Ярмарки на культурной площадке "Гума" будут проходить каждые выходные до конца декабря.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ярмарка, на которой представлены различные изделия ручной работы, открылась на культурной площадке "Гума" в субботу 11 декабря.
"У нас на все выходные декабря распланированы ярморочные дни, сегодня здесь представлено 22 участника, все они занимаются рукоделием. Здесь есть художники, керамисты, акварелисты, те, кто вяжет, то есть очень много людей. Есть подарочные упаковки, живые елки, можно приобрести все, для того чтобы создалось праздничное настроение", - сказала куратор культурной площадки "Гума" Шарида Тужба.
© Sputnik / Леон Адлейба Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
© Sputnik / Леон Адлейба Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
© Sputnik / Леон Адлейба Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
© Sputnik / Леон Адлейба Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
1/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
2/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
3/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
4/4
© Sputnik / Леон Адлейба
Предновогодняя ярмарка на станции ГУМА
В следующие выходные на культурной площадке "Гума" будет проходить сельскохозяйственная ярмарка, сообщила Тужба.

"Уже ближе к Новому году все желающие смогут купить сельскохозяйственную продукцию к праздничному столу", - заметила куратор.

Организаторы ярмарки обустроили фотозону, где разместили старинный автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году, на машине также часто передвигался его отец – основатель национальной абхазской литературы Дмитрий Гулиа.
"Нам пришла в голову идея поставить очень красивый автомобиль с елочкой на крыше, как принято в европейских фильмах. Мы кинулись на поиски автомобиля, сразу нашелся Арзадин Агрба, который разрешил воспользоваться его автомобилем, вчера он ее привез нам, и вот мы создали такую красивую экспозицию", - подчеркнула Тужба.
Ретро-автомобиль пользуется большой популярностью у посетителей, которые с удовольствием делают фотографии на память.
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