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Санатории Кубани разработали программы постковидной реабилитации
Санатории Кубани разработали программы постковидной реабилитации
Специальные программы по активному восстановлению после перенесенного COVID-19 предлагают здравницы Краснодарского края. 11.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-11T14:45+0300
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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Санатории Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и других курортов Краснодарского края разработали программы по интенсивному восстановлению после COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.Отмечается, что большинство из санаториев, разработавших специальные программы, расположены на Черноморском побережье. Среди них - Анапа, Геленджик, Сочи, Темрюкский и Туапсинский районы. Восстановиться после перенесенного вирусного заболевания помогут и здравницы Лабинского, Мостовского и Белореченского районов, а также Горячий Ключ. В Краснодаре реабилитацию проводит городская бальнеолечебница."Пациентам в стандартный набор медицинских услуг дополнительно добавляют процедуры, предполагающие дополнительную двигательную активность, лечебную физкультуру, упражнения по восстановлению дыхательной активности", - пояснили в минкурортов. Программы также включают постоянное медицинское наблюдение и такие процедуры, как фито- и озонотерапия, кислородные коктейли.Также, гостям, перенесшим вирус, врач может назначить посещение бюветов, аппаратную физиотерапию, морские или йодобромные ванны, массажи, грязевые аппликации, магнитотерапию и ряд других процедур. В министерстве пояснили, что программы позволяют восстановить организм, повысить работоспособность и стабилизировать психоэмоциональное состояние. Некоторые из здравниц разработали инновационные методы лечения, так, например, в Сочи можно пройти постковидную реабилитацию с дельфинотерапией.Всего постковидную реабилитацию предлагают более 50 здравниц Краснодарского края. Более 20 из них расположены в Сочи, еще девять здравниц в Анапе, по пять – в Туапсинском районе, Геленджике и Горячем Ключе. С подробными описаниями программ санаториев можно ознакомиться на сайте министерства курортов.Всего в регионе работают более 200 здравниц, которые реализуют около 500 программ по оздоровлению и лечению различных заболеваний. Ежегодно их посещают около 1,5 миллиона человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/qr-kody-do-18-yanvarya-potrebuyutsya-na-kubani-dlya-posescheniya-ryada-obektov-sfery-uslug-1036405335.html
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новости, россия, коронавирус - 2021

Санатории Кубани разработали программы постковидной реабилитации

14:45 11.12.2021 (обновлено: 15:14 11.12.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСанатории Краснодарского края готовы принять отдыхающих
Санатории Краснодарского края готовы принять отдыхающих - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Специальные программы по активному восстановлению после перенесенного COVID-19 предлагают здравницы Краснодарского края.
СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Санатории Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и других курортов Краснодарского края разработали программы по интенсивному восстановлению после COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Отмечается, что большинство из санаториев, разработавших специальные программы, расположены на Черноморском побережье. Среди них - Анапа, Геленджик, Сочи, Темрюкский и Туапсинский районы. Восстановиться после перенесенного вирусного заболевания помогут и здравницы Лабинского, Мостовского и Белореченского районов, а также Горячий Ключ. В Краснодаре реабилитацию проводит городская бальнеолечебница.
"Пациентам в стандартный набор медицинских услуг дополнительно добавляют процедуры, предполагающие дополнительную двигательную активность, лечебную физкультуру, упражнения по восстановлению дыхательной активности", - пояснили в минкурортов. Программы также включают постоянное медицинское наблюдение и такие процедуры, как фито- и озонотерапия, кислородные коктейли.
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Также, гостям, перенесшим вирус, врач может назначить посещение бюветов, аппаратную физиотерапию, морские или йодобромные ванны, массажи, грязевые аппликации, магнитотерапию и ряд других процедур. В министерстве пояснили, что программы позволяют восстановить организм, повысить работоспособность и стабилизировать психоэмоциональное состояние. Некоторые из здравниц разработали инновационные методы лечения, так, например, в Сочи можно пройти постковидную реабилитацию с дельфинотерапией.

Семь санаториев Анапы, Геленджика и Горячего Ключа предлагают пройти курс восстановления за счет средств обязательного медицинского страхования по направлению государственных медучреждений.

Всего постковидную реабилитацию предлагают более 50 здравниц Краснодарского края. Более 20 из них расположены в Сочи, еще девять здравниц в Анапе, по пять – в Туапсинском районе, Геленджике и Горячем Ключе. С подробными описаниями программ санаториев можно ознакомиться на сайте министерства курортов.
Всего в регионе работают более 200 здравниц, которые реализуют около 500 программ по оздоровлению и лечению различных заболеваний. Ежегодно их посещают около 1,5 миллиона человек.
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