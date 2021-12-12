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Активно и празднично: представитель Абхазии в ПМР оценил ход выборов президента

Активно и празднично: представитель Абхазии в ПМР оценил ход выборов президента

На выборах президента Приднестровской Молдавской Республики представлено две кандидатуры. 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T15:35+0300

2021-12-12T15:35+0300

2021-12-12T15:35+0300

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приднестровская молдавская республика

выборы

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Полномочный Представитель Республики Абхазия в Приднестровской Молдавской Республики Александр Ватаман рассказал о том, как проходят выборы главы государства.Президентские выборы в непризнанном Приднестровье проходят в воскресенье 12 декабря."Обстановка очень спокойная. Участки все открылись вовремя. Наблюдается активность населения. В принципе, народ в Приднестровье законопослушный и всегда участвует в выборах, выражает свою гражданскую позицию. Сейчас я нахожусь в ДК имени Ткаченко в городе Бендеры, и здесь играет оркестр, открыты разные торговые точки. То есть, обстановка приближена к праздничной", - отметил он.Ватаман также уточнил, что на выборы главы государства были приглашены наблюдатели от Абхазии, но они не поехали, так как молдавские пограничники многих наблюдателей и экспертов не пустили в страну из аэропорта.За пост президента Приднестровья борются два кандидата, прошедшие проверку ЦИК, – это действующий президент страны Вадим Красносельский и предприниматель Сергей Пынзарь. Победит на выборах кандидат, который наберет простое большинство.По словам полномочного Представителя Абхазии в Приднестровской Молдавской Республике, на выборах соблюдаются антиковидные меры. Вход на избирательные участки допускается только в медицинских масках, столы регистрации расставлены на определенном расстоянии друг от друга.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-nachalos-v-pridnestrove-1036691932.html

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