https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-nachalos-v-pridnestrove-1036691932.html
Голосование на выборах президента началось в Приднестровье
Голосование на выборах президента началось в Приднестровье
Приднестровье, 60% населения которого составляют русские и украинцы, стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией с 1992 года. 12.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-12T09:15+0300
2021-12-12T09:15+0300
2021-12-12T10:28+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Голосование на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики началось в 7:00 по местному времени (8:00 мск) в воскресенье, сообщает РИА Новости.Голосование проходит на 255 избирательных участках, за пределами ПМР открытия участков для голосования не было предусмотрено. На должность президента ПМР претендует два кандидата: действующий глава республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. В бюллетенях отсутствует графа "против всех". Порога явки избирателей на выборах тоже нет. Избирательные участки закроются в 20:00 (21:00) мск, после чего ЦИК выступит с заявлением. Предварительные результаты будут объявлены на второй день - 13 декабря.Предыдущие выборы президента ПМР прошли 11 декабря 2016 года. На них нынешний глава ПМР Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук, получил поддержку 27,38% избирателей. Власти Молдавии объявили выборы нелегитимными. Международные наблюдатели от России, в том числе известный политолог, доктор наук Наталья Нарочницкая и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров без объяснения причин были задержаны в аэропорту Кишинева и посажены на обратный рейс. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/prioritet-ssha-i-nato--likvidatsiya-pridnestrovya-1036620282.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/glava-pmr-zhiteli-pridnestrovya-schitayut-sebya-neotemlemoy-chastyu-rossii-1036195798.html
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в мире, новости, приднестровская молдавская республика, выборы
Голосование на выборах президента началось в Приднестровье
09:15 12.12.2021 (обновлено: 10:28 12.12.2021)
Приднестровье, 60% населения которого составляют русские и украинцы, стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией с 1992 года.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik.
Голосование на выборах президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики началось в 7:00 по местному времени (8:00 мск) в воскресенье, сообщает РИА Новости
.
Голосование проходит на 255 избирательных участках, за пределами ПМР открытия участков для голосования не было предусмотрено.
На должность президента ПМР претендует два кандидата: действующий глава республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. В бюллетенях отсутствует графа "против всех". Порога явки избирателей на выборах тоже нет.
Избирательные участки закроются в 20:00 (21:00) мск, после чего ЦИК выступит с заявлением. Предварительные результаты будут объявлены на второй день - 13 декабря.
Предыдущие выборы президента ПМР прошли 11 декабря 2016 года. На них нынешний глава ПМР Красносельский набрал 62,23% голосов и одержал победу в первом туре голосования. Его основной соперник, бывший президент Евгений Шевчук, получил поддержку 27,38% избирателей.
Власти Молдавии объявили выборы нелегитимными. Международные наблюдатели от России, в том числе известный политолог, доктор наук Наталья Нарочницкая и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров без объяснения причин были задержаны в аэропорту Кишинева и посажены на обратный рейс. В Тирасполе это расценили как грубое вмешательство Кишинева в выборы президента ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.