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https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/bokser-iz-abkhazii-voshel-v-sostav-sbornoy-rossii-vzyav-serebro-vserossiyskogo-turnira-1036694681.html
Боксер из Абхазии принят в сборную России по итогам всероссийских соревнований
Боксер из Абхазии принят в сборную России по итогам всероссийских соревнований
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 51 региона России. 12.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Абхазский спортсмен Даниил Квициния стал серебряным призером Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова, сообщает Госкомспорта Абхазии.Соревнования прошли с 4 по 11 декабря в Москве. "Медали престижного турнира оспаривали 226 боксеров 2008 года рождения из 51 региона России", - говорится в сообщении.Абхазский боксер выступал в весовой категории до 54 килограммов, он представлял Краснодарский край.В финале Квициния проявил настоящий бойцовский характер, однако уступил спортсмену из Курска Георгию Некрасову и таким образом занял почетное второе место.По итогам соревнований Даниил Квициния вошел в состав сборной России 2008-2009 годов рождения.Другой абхазский спортсмен Кемал Возба выступал в весовой категории до 40 килограммов. Выиграв два боя и один проиграв, он завершил выступление на соревнованиях.Тренируют обоих спортсменов Эдуард Депелян и Ираклий Цурцумия.На турнир спортсменов сопровождал главный тренер Абхазии по боксу Аслан Ахба. Также, от Абхазии в качестве судьи турнир обслуживал судья всероссийской и международной категории Валерьян Арлан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210826/Abkhazskie-boksery-zanyali-devyat-prizovykh-mest-vo-Vserossiyskom-turnire-1033109170.html
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спорт, новости, бокс

Боксер из Абхазии принят в сборную России по итогам всероссийских соревнований

16:35 12.12.2021 (обновлено: 16:42 12.12.2021)
© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуАбхазский спортсмен Даниил Квициния
Абхазский спортсмен Даниил Квициния - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
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В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 51 региона России.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Абхазский спортсмен Даниил Квициния стал серебряным призером Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова, сообщает Госкомспорта Абхазии.
Соревнования прошли с 4 по 11 декабря в Москве.
"Медали престижного турнира оспаривали 226 боксеров 2008 года рождения из 51 региона России", - говорится в сообщении.
Абхазский боксер выступал в весовой категории до 54 килограммов, он представлял Краснодарский край.
В финале Квициния проявил настоящий бойцовский характер, однако уступил спортсмену из Курска Георгию Некрасову и таким образом занял почетное второе место.
По итогам соревнований Даниил Квициния вошел в состав сборной России 2008-2009 годов рождения.
Абхазские боксеры заняли девять призовых мест во Всероссийском турнире памяти Героя России, вице - адмирала Алексея Буриличева - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2021
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Абхазские боксеры заняли девять призовых мест во Всероссийском турнире
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Другой абхазский спортсмен Кемал Возба выступал в весовой категории до 40 килограммов. Выиграв два боя и один проиграв, он завершил выступление на соревнованиях.
Тренируют обоих спортсменов Эдуард Депелян и Ираклий Цурцумия.
На турнир спортсменов сопровождал главный тренер Абхазии по боксу Аслан Ахба. Также, от Абхазии в качестве судьи турнир обслуживал судья всероссийской и международной категории Валерьян Арлан.
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