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Боксер из Абхазии принят в сборную России по итогам всероссийских соревнований

Боксер из Абхазии принят в сборную России по итогам всероссийских соревнований

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 51 региона России. 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T16:35+0300

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Абхазский спортсмен Даниил Квициния стал серебряным призером Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова, сообщает Госкомспорта Абхазии.Соревнования прошли с 4 по 11 декабря в Москве. "Медали престижного турнира оспаривали 226 боксеров 2008 года рождения из 51 региона России", - говорится в сообщении.Абхазский боксер выступал в весовой категории до 54 килограммов, он представлял Краснодарский край.В финале Квициния проявил настоящий бойцовский характер, однако уступил спортсмену из Курска Георгию Некрасову и таким образом занял почетное второе место.По итогам соревнований Даниил Квициния вошел в состав сборной России 2008-2009 годов рождения.Другой абхазский спортсмен Кемал Возба выступал в весовой категории до 40 килограммов. Выиграв два боя и один проиграв, он завершил выступление на соревнованиях.Тренируют обоих спортсменов Эдуард Депелян и Ираклий Цурцумия.На турнир спортсменов сопровождал главный тренер Абхазии по боксу Аслан Ахба. Также, от Абхазии в качестве судьи турнир обслуживал судья всероссийской и международной категории Валерьян Арлан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210826/Abkhazskie-boksery-zanyali-devyat-prizovykh-mest-vo-Vserossiyskom-turnire-1033109170.html

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