https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/butba-mobilnyy-gospital-minoborony-rossii-zavershaet-svoyu-rabotu-v-abkhazii-1036696022.html

Колоссальная работа: Бутба оценил помощь российских медиков в борьбе с COVID-19

Колоссальная работа: Бутба оценил помощь российских медиков в борьбе с COVID-19

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Военные медики мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России провели колоссальную работу в Абхазии и теперь должны отбыть на... 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T18:44+0300

2021-12-12T18:44+0300

2021-12-12T19:35+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Военные медики мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России провели колоссальную работу в Абхазии и теперь должны отбыть на место постоянной дислокации, об этом сообщил глава Минздрава республики Эдуард Бутба в эфире Абхазского телевидения.Полевой госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием.В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.По данным Оперштаба на 11 декабря, в госпитале проходят лечение 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/butba-o-roste-zabolevaemosti-covid-19-v-rayonakh-lyudi-postupayut-semyami-1036695672.html

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2021

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