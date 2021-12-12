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Колоссальная работа: Бутба оценил помощь российских медиков в борьбе с COVID-19
Колоссальная работа: Бутба оценил помощь российских медиков в борьбе с COVID-19
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Военные медики мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России провели колоссальную работу в Абхазии и теперь должны отбыть на... 12.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-12T18:44+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Военные медики мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России провели колоссальную работу в Абхазии и теперь должны отбыть на место постоянной дислокации, об этом сообщил глава Минздрава республики Эдуард Бутба в эфире Абхазского телевидения.Полевой госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием.В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.По данным Оперштаба на 11 декабря, в госпитале проходят лечение 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/butba-o-roste-zabolevaemosti-covid-19-v-rayonakh-lyudi-postupayut-semyami-1036695672.html
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Колоссальная работа: Бутба оценил помощь российских медиков в борьбе с COVID-19

18:44 12.12.2021 (обновлено: 19:35 12.12.2021)
© Sputnik / Марианна Кубрава Мобильный госпиталь Минобороны России
Мобильный госпиталь Минобороны России - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Военные медики мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России провели колоссальную работу в Абхазии и теперь должны отбыть на место постоянной дислокации, об этом сообщил глава Минздрава республики Эдуард Бутба в эфире Абхазского телевидения.
Полевой госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Колоссальная работа проведена нашими российскими коллегами (из военного мобильного госпиталя - прим.). Сейчас они должны ехать на место постоянной дислокации. На сколько я владею информацией, 15 декабря они уже уезжают. Поэтому вся нагрузка опять ляжет на наше абхазское медицинское сообщество. И мы будем так же как и в те пиковые месяцы - июль и август - нести всю нагрузку на себе", - сказал Бутба.

Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием.
В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.
По данным Оперштаба на 11 декабря, в госпитале проходят лечение 10 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
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