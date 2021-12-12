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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
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Бутба о росте заболеваемости COVID-19 в районах: люди поступают семьями
Бутба о росте заболеваемости COVID-19 в районах: люди поступают семьями
По данным Минздрава Абхазии, к 11 декабря общее число выявленных случаев коронавируса в республике составило 36177 человек, 539 человек скончалось. 12.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-12T18:02+0300
2021-12-12T18:10+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Зафиксированы случаи, когда с диагнозом коронавирусная инфекция в медучреждения Абхазии поступают семьями, сказал в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Эдуард Бутба."Буквально несколько дней назад из 80 тестов, которые были проведены в Очамчырском районе, более половины положительных. Люди поступают семьями. Есть информация, что три семьи после определенных мероприятий поступили в лечебные учреждения и наблюдаются у наших докторов", - отметил он.Глава ведомства подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в стране сложная и тревожная. Ухудшают ситуацию торжественные и поминальные мероприятия, которые продолжают проводить в городах и районах Абхазии.По словам Бутба, игнорирование запретов на проведение массовых мероприятий привело к нынешней ситуации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/edinichnye-sluchai-vrach-rasskazala-o-smertnosti-sredi-privitykh-ot-covid-19-1036690303.html
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Бутба о росте заболеваемости COVID-19 в районах: люди поступают семьями

18:02 12.12.2021 (обновлено: 18:10 12.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По данным Минздрава Абхазии, к 11 декабря общее число выявленных случаев коронавируса в республике составило 36177 человек, 539 человек скончалось.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Зафиксированы случаи, когда с диагнозом коронавирусная инфекция в медучреждения Абхазии поступают семьями, сказал в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Эдуард Бутба.
"Буквально несколько дней назад из 80 тестов, которые были проведены в Очамчырском районе, более половины положительных. Люди поступают семьями. Есть информация, что три семьи после определенных мероприятий поступили в лечебные учреждения и наблюдаются у наших докторов", - отметил он.

"Буквально несколько дней назад из 80 тестов, которые были проведены в Очамчырском районе, более половины положительных. Люди поступают семьями. Есть информация, что три семьи после определенных мероприятий поступили в лечебные учреждения и наблюдаются у наших докторов", - отметил он.

Глава ведомства подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в стране сложная и тревожная. Ухудшают ситуацию торжественные и поминальные мероприятия, которые продолжают проводить в городах и районах Абхазии.
По словам Бутба, игнорирование запретов на проведение массовых мероприятий привело к нынешней ситуации.
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