https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/butba-o-roste-zabolevaemosti-covid-19-v-rayonakh-lyudi-postupayut-semyami-1036695672.html

Бутба о росте заболеваемости COVID-19 в районах: люди поступают семьями

Бутба о росте заболеваемости COVID-19 в районах: люди поступают семьями

По данным Минздрава Абхазии, к 11 декабря общее число выявленных случаев коронавируса в республике составило 36177 человек, 539 человек скончалось. 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T18:02+0300

2021-12-12T18:02+0300

2021-12-12T18:10+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Зафиксированы случаи, когда с диагнозом коронавирусная инфекция в медучреждения Абхазии поступают семьями, сказал в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Эдуард Бутба."Буквально несколько дней назад из 80 тестов, которые были проведены в Очамчырском районе, более половины положительных. Люди поступают семьями. Есть информация, что три семьи после определенных мероприятий поступили в лечебные учреждения и наблюдаются у наших докторов", - отметил он.Глава ведомства подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в стране сложная и тревожная. Ухудшают ситуацию торжественные и поминальные мероприятия, которые продолжают проводить в городах и районах Абхазии.По словам Бутба, игнорирование запретов на проведение массовых мероприятий привело к нынешней ситуации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/edinichnye-sluchai-vrach-rasskazala-o-smertnosti-sredi-privitykh-ot-covid-19-1036690303.html

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