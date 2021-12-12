https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/chetvero-postradali-v-avtoavarii-v-rayone-sela-otkhara-1036694050.html

Четверо пострадали в автомобильной аварии в районе села Отхара

Четверо пострадали в автомобильной аварии в районе села Отхара

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе, сообщает МЧС Абхазии. 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T14:55+0300

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе, сообщает МЧС Абхазии. Автомобиль "Opel" съехал в кювет в районе села Отхара. Сигнал о ДТП поступил в МЧС в 00:20, 12 декабря. Пострадавших доставили в больницу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/natsionalnoy-problemoy-nazval-bzhaniya-situatsiyu-na-dorogakh-v-gagre-i-gudaute-1036649965.html

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