https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/gintsburg-effektivnost-sputnika-v-protiv-omikrona-proveryat-za-10-dney-1036691786.html

Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" проверят за 10 дней

Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" проверят за 10 дней

СУХУМ, 12 дек -Sputnik. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон" проверят в течение 10 дней, заявил РИА Новости... 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T08:52+0300

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СУХУМ, 12 дек -Sputnik. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон" проверят в течение 10 дней, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность", - сказал Гинцбург.Ране центр Гамалеи выделил образец штамма "омикрона" у россиян, прибывших из-за рубежа.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/gintsburg-rasskazal-o-sostoyanii-pribyvshikh-iz-yuar-rossiyan-s-omikronom--1036682675.html

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