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Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" проверят за 10 дней
Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" проверят за 10 дней
СУХУМ, 12 дек -Sputnik. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон" проверят в течение 10 дней, заявил РИА Новости... 12.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-12T08:52+0300
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СУХУМ, 12 дек -Sputnik. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон" проверят в течение 10 дней, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность", - сказал Гинцбург.Ране центр Гамалеи выделил образец штамма "омикрона" у россиян, прибывших из-за рубежа.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/gintsburg-rasskazal-o-sostoyanii-pribyvshikh-iz-yuar-rossiyan-s-omikronom--1036682675.html
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новости, россия, коронавирус - 2021

Гинцбург: эффективность "Спутника V" против "омикрона" проверят за 10 дней

08:52 12.12.2021 (обновлено: 08:53 12.12.2021)
© Sputnik / Кирилл КаллиниковАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в пункте вакцинации от коронавируса COVID-19 на территории ТЦ "Европейский" в Москве.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в пункте вакцинации от коронавируса COVID-19 на территории ТЦ Европейский в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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СУХУМ, 12 дек -Sputnik. Эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "омикрон" проверят в течение 10 дней, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность", - сказал Гинцбург.
Ране центр Гамалеи выделил образец штамма "омикрона" у россиян, прибывших из-за рубежа.
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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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