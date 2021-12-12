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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник окажется под влиянием южного антициклона и выноса тепла с юга, прогнозируют метеорологи. 12.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. В понедельник, 13 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 декабря

17:40 12.12.2021 (обновлено: 17:41 12.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Рыбаки на фоне заката
Рыбаки на фоне заката - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник окажется под влиянием южного антициклона и выноса тепла с юга, прогнозируют метеорологи.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. В понедельник, 13 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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