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Унесшие жизни ураганы в США признали одними из сильнейших в истории
Унесшие жизни ураганы в США признали одними из сильнейших в истории
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что нынешнее обрушение стихии на несколько регионов страны стало одним из самых сильных в истории... 12.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что нынешнее обрушение стихии на несколько регионов страны стало одним из самых сильных в истории, передает РИА Новости."Я серьезно отслеживаю ситуацию. Вероятно, это один из самых сильных ударов торнадо в истории", - сказал Байден журналистам.Некоторые места похожи на зону боевых действий, добавил он. "Мы до сих пор не знаем, сколько человек умерли и каков ущерб", - сказал он.Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. До 80 человек погибли, многие остаются под завалами различных строений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/kadry-posledstviy-razrushitelnogo-tornado-v-kentukki-1036691293.html
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новости, торнадо, сша

Унесшие жизни ураганы в США признали одними из сильнейших в истории

09:56 12.12.2021
© AFP 2021 / SCOTT OLSONПоследствия Торнадо
Последствия Торнадо - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / SCOTT OLSON
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что нынешнее обрушение стихии на несколько регионов страны стало одним из самых сильных в истории, передает РИА Новости.
"Я серьезно отслеживаю ситуацию. Вероятно, это один из самых сильных ударов торнадо в истории", - сказал Байден журналистам.
Некоторые места похожи на зону боевых действий, добавил он. "Мы до сих пор не знаем, сколько человек умерли и каков ущерб", - сказал он.
США: десятки людей опасаются погибнуть после разрыва торнадо в Кентукки - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2021
Кадры последствий разрушительного торнадо в Кентукки
Вчера, 20:40
Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. До 80 человек погибли, многие остаются под завалами различных строений.
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