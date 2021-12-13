Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/administratsiya-sukhuma-rasskazala-kak-proydut-novogodnie-meropriyatiya-1036709907.html
Администрация Сухума рассказала, как пройдут новогодние мероприятия
Администрация Сухума рассказала, как пройдут новогодние мероприятия
В администрации Сухума рассказали о подготовке к новогодним мероприятиям. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T17:45+0300
2021-12-13T18:15+0300
в абхазии
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/1d/1031545086_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5a8ecbb1e245fd495c51b5f2e955fb10.jpg
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Концерта в новогоднюю ночь у елки на Площади свободы в Сухуме не будет, об этом сообщает на сайте администрации столицы. Планируется записать и показать телевизионную версию концерта. На площади с 30 декабря по 9 января 2022 года установят каток для детей. С 25 декабря по 10 января в небольшом кинотеатре на открытом воздухе будут демонстрироваться мультфильмы для совсем маленьких, а также сказки и фильмы для подростков. Глава Сухума Беслан Эшба отметил, что новогодних мероприятий, которые будут создавать массовые скопления людей, в столице не планируются. У елки пройдет музыкальный флешмоб для учеников средних классов школ. При этом Эшба подчеркнул, что во всех местах проведения детских мероприятий должен соблюдаться санитарный режим. Беслан Эшба отметил, что руководители и сотрудники районных управ несут ответственность за безопасность людей. В столице в микрорайонах Сухума устроят праздничный фейерверк. Также к 20 декабря на площади установят сборно-разборные торговые павильоны. Предпринимателей предупредили, что главное условие их нахождения там – соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. 31 декабря до 22 часов организуют бесплатный общественный транспорт. С пассажиров автобусов и троллейбусов взиматься плата за проезд не будет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/novogodnie-meropriyatiya-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-nachnutsya-s-20-dekabrya--1036665967.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/1d/1031545086_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_76a29790d61bc0e55ee1b3fa3d89d414.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сухум

Администрация Сухума рассказала, как пройдут новогодние мероприятия

17:45 13.12.2021 (обновлено: 18:15 13.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукНовогоднее настроение в г. Сухум
Новогоднее настроение в г. Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
В администрации Сухума рассказали о подготовке к новогодним мероприятиям.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Концерта в новогоднюю ночь у елки на Площади свободы в Сухуме не будет, об этом сообщает на сайте администрации столицы.
Новогоднее настроение в г. Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
В Абхазии
Новогодние мероприятия на площади Свободы в Сухуме начнутся с 20 декабря
9 декабря, 18:20
Планируется записать и показать телевизионную версию концерта. На площади с 30 декабря по 9 января 2022 года установят каток для детей.
С 25 декабря по 10 января в небольшом кинотеатре на открытом воздухе будут демонстрироваться мультфильмы для совсем маленьких, а также сказки и фильмы для подростков.
Новогодние утренники продолжительностью не более часа будут проведены для детей у елок в микрорайонах Сухума с 25 по 30 декабря. Утренники проведут и для воспитанников детских садов в самих образовательных учреждениях.
Глава Сухума Беслан Эшба отметил, что новогодних мероприятий, которые будут создавать массовые скопления людей, в столице не планируются. У елки пройдет музыкальный флешмоб для учеников средних классов школ.
При этом Эшба подчеркнул, что во всех местах проведения детских мероприятий должен соблюдаться санитарный режим.
Беслан Эшба отметил, что руководители и сотрудники районных управ несут ответственность за безопасность людей.
В столице в микрорайонах Сухума устроят праздничный фейерверк.
Также к 20 декабря на площади установят сборно-разборные торговые павильоны. Предпринимателей предупредили, что главное условие их нахождения там – соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.
31 декабря до 22 часов организуют бесплатный общественный транспорт. С пассажиров автобусов и троллейбусов взиматься плата за проезд не будет.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:43Пять пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
21:24Названы сроки проверки эффективности российских вакцин против омикрон-штамма
20:15Машина времени: как автомобиль Георгия Гулиа "доехал" до наших дней
19:45Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика
19:15Умер режиссер Сергей Соловьев
18:50Назначена дата выборов в Парламент Абхазии
17:45Администрация Сухума рассказала, как пройдут новогодние мероприятия
17:15Отырба о работе Гудаудского ковидного госпиталя после сворачивания российского госпиталя
16:45План "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру
16:15Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта 14 декабря
15:45Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и генетикой
15:15Сухумские куранты отремонтированы
14:45Протоиерей о сквернословии: проявление невоспитанности и неумения адекватно общаться
14:25Ядерная война или потепление отношений: последствия переговоров Путина и Байдена
13:55Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 декабря
13:25Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
12:55Футбольный герой: победный путь Виталия Дараселия
12:25Глава Абхазского драмтеатра рассказал о планах на следующий год
12:01Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов
11:45Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода