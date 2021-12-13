https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/administratsiya-sukhuma-rasskazala-kak-proydut-novogodnie-meropriyatiya-1036709907.html

Администрация Сухума рассказала, как пройдут новогодние мероприятия

Администрация Сухума рассказала, как пройдут новогодние мероприятия

В администрации Сухума рассказали о подготовке к новогодним мероприятиям. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T17:45+0300

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в абхазии

сухум

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Концерта в новогоднюю ночь у елки на Площади свободы в Сухуме не будет, об этом сообщает на сайте администрации столицы. Планируется записать и показать телевизионную версию концерта. На площади с 30 декабря по 9 января 2022 года установят каток для детей. С 25 декабря по 10 января в небольшом кинотеатре на открытом воздухе будут демонстрироваться мультфильмы для совсем маленьких, а также сказки и фильмы для подростков. Глава Сухума Беслан Эшба отметил, что новогодних мероприятий, которые будут создавать массовые скопления людей, в столице не планируются. У елки пройдет музыкальный флешмоб для учеников средних классов школ. При этом Эшба подчеркнул, что во всех местах проведения детских мероприятий должен соблюдаться санитарный режим. Беслан Эшба отметил, что руководители и сотрудники районных управ несут ответственность за безопасность людей. В столице в микрорайонах Сухума устроят праздничный фейерверк. Также к 20 декабря на площади установят сборно-разборные торговые павильоны. Предпринимателей предупредили, что главное условие их нахождения там – соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. 31 декабря до 22 часов организуют бесплатный общественный транспорт. С пассажиров автобусов и троллейбусов взиматься плата за проезд не будет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/novogodnie-meropriyatiya-na-ploschadi-svobody-v-sukhume-nachnutsya-s-20-dekabrya--1036665967.html

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