https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/glava-abkhazskogo-dramteatra-rasskazal-o-planakh-na-sleduyuschiy-god--1036704218.html
Глава Абхазского драмтеатра рассказал о планах на следующий год
Глава Абхазского драмтеатра рассказал о планах на следующий год
Алхас Чолокуа был назначен руководителем Абхаздрамтеатра 12 октября 2021 года. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T12:25+0300
2021-12-13T12:25+0300
2021-12-13T12:31+0300
в абхазии
культура
абхазский драматический театр
абхазия
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. В Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба будут привлекать внешних режиссеров, заявил в интервью агентству "Апсныпресс" гендиректор Алхас Чолокуа."У нас есть планы привлекать в театр внешних режиссеров, это вполне нормальная практика. Но в настоящий момент, когда театр работает в карантинном режиме, об этом пока рано говорить. Наши режиссеры могут быть приглашены в другие театры, мы тоже кого-то можем пригласить, это хорошая практика. Это еще связано с финансами, поэтому при необходимости и наличии возможностей мы будем приглашать режиссеров. В новом 2022 году мы уже более конкретно будем говорить о таких планах", – поделился планами с агентством Алхас Чолокуа. В настоящее время проходит формирование художественного совета.Как отметил Чолокуа, несмотря на то, что объекты закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса, театр ежедневно работает, чтобы быть готовым к открытию."В настоящее время идут репетиции двух новых спектаклей. Это спектакль режиссера Мадины Аргун "Сария" о женщине, которая занимает особое место в истории Абхазии, супруге и соратнике Нестора Лакоба. Также наш актер, выпускник Санкт-Петербургского университета культуры и искусства Гудиса Тодуа пробует себя в качестве режиссера и работает над детским спектаклем "Маленький принц" по повести Антуана де Сент-Экзюпери", – рассказал гендиректор театра. Также продолжаются репетиции спектаклей, которые уже стоят в репертуаре театра. Кроме того, по словам Чолокуа, Абхазское гостелевидение намерено снять телевизионную версию спектакля "Дорогая Памела" режиссера Адгура Кове.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210616/Kak-prishit-starushku-premera-Dorogoy-Pamely-v-Abkhazskom-dramteatre--1032632744.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210710/Muzykalnye-shedevry-klassika-na-stsene-Abkhazskogo-dramteatra-1032814499.html
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культура, абхазский драматический театр, абхазия
Глава Абхазского драмтеатра рассказал о планах на следующий год
12:25 13.12.2021 (обновлено: 12:31 13.12.2021)
Алхас Чолокуа был назначен руководителем Абхаздрамтеатра 12 октября 2021 года.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik.
В Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба будут привлекать внешних режиссеров, заявил в интервью
агентству "Апсныпресс" гендиректор Алхас Чолокуа.
"У нас есть планы привлекать в театр внешних режиссеров, это вполне нормальная практика. Но в настоящий момент, когда театр работает в карантинном режиме, об этом пока рано говорить. Наши режиссеры могут быть приглашены в другие театры, мы тоже кого-то можем пригласить, это хорошая практика. Это еще связано с финансами, поэтому при необходимости и наличии возможностей мы будем приглашать режиссеров. В новом 2022 году мы уже более конкретно будем говорить о таких планах", – поделился планами с агентством Алхас Чолокуа.
По словам гендиректора, в театре на данный момент по штатному расписанию работают 116 сотрудников, в том числе четыре режиссера – Валерий Кове, Адгур Кове, Мадина Аргун и Алхас Шамба.
В настоящее время проходит формирование художественного совета.
Как отметил Чолокуа, несмотря на то, что объекты закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса, театр ежедневно работает, чтобы быть готовым к открытию.
"В настоящее время идут репетиции двух новых спектаклей. Это спектакль режиссера Мадины Аргун "Сария" о женщине, которая занимает особое место в истории Абхазии, супруге и соратнике Нестора Лакоба. Также наш актер, выпускник Санкт-Петербургского университета культуры и искусства Гудиса Тодуа пробует себя в качестве режиссера и работает над детским спектаклем "Маленький принц" по повести Антуана де Сент-Экзюпери", – рассказал гендиректор театра.
Также продолжаются репетиции спектаклей, которые уже стоят в репертуаре театра.
Кроме того, по словам Чолокуа, Абхазское гостелевидение намерено снять телевизионную версию спектакля "Дорогая Памела" режиссера Адгура Кове.