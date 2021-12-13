https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/nazvany-sroki-proverki-effektivnosti-rossiyskikh-vaktsin-protiv-omikron-shtamma-1036712653.html

Названы сроки проверки эффективности российских вакцин против омикрон-штамма

Названы сроки проверки эффективности российских вакцин против омикрон-штамма

Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T21:24+0300

2021-12-13T21:24+0300

2021-12-13T21:24+0300

россия

вакцинация

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Проверка эффективности российских вакцин против коронавируса в отношении омикрон-штамма займет до трех недель, работы ведутся, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Я думаю, что это займет до трех недель в общей сложности, предварительно пока. Ну, работы ведутся, план работ составлен, и, конечно же, очень важно провести достаточно большое количество исследований, и с плазмой уже вакцинированных людей, для того чтобы понять разные титры, посмотреть, посмотреть особенности поведения вируса, на культуре клеток, как он себя будет вести",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Ранее директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил РИА Новости, что центр Гамалеи выделил образец штамма "омикрона" у россиян, прибывших из-за рубежа.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/omikron-shtamm-vyyavlen-uzhe-u-16-grazhdan-vernuvshikhsya-v-rossiyu-1036701308.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19