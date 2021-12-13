Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/omikron-shtamm-vyyavlen-uzhe-u-16-grazhdan-vernuvshikhsya-v-rossiyu-1036701308.html
Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, вернувшихся в Россию
Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, вернувшихся в Россию
Под наблюдением врачей в России сейчас находятся 745 тысяч пациентов с COVID-19, более 79% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T10:45+0300
2021-12-13T11:57+0300
в мире
россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/17/1031513194_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_968e853ac6cb2c652b7b7882587296d1.jpg
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.По ее словам, в 2021 году в России запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей. В прошлом году на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей, без учета мер поддержки экономики.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/gintsburg-rasskazal-o-sostoyanii-pribyvshikh-iz-yuar-rossiyan-s-omikronom--1036682675.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/17/1031513194_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f41ca73b2832e510057cec42d2583ab9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, вернувшихся в Россию

10:45 13.12.2021 (обновлено: 11:57 13.12.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛаборатория "Гемотест" в Люберцах
Лаборатория Гемотест в Люберцах - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Под наблюдением врачей в России сейчас находятся 745 тысяч пациентов с COVID-19, более 79% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением", – сказала Голикова, выступая в Госдуме.

По ее словам, в 2021 году в России запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей. В прошлом году на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей, без учета мер поддержки экономики.
Госпиталь COVID-19 в УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2021
Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"
11 декабря, 09:10
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:15Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта 14 декабря
15:45Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и генетикой
15:15Сухумские куранты отремонтированы
14:45Протоиерей о сквернословии: проявление невоспитанности и неумения адекватно общаться
14:25Ядерная война или потепление отношений: последствия переговоров Путина и Байдена
13:55Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 декабря
13:25Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
12:55Футбольный герой: победный путь Виталия Дараселия
12:25Глава Абхазского драмтеатра рассказал о планах на следующий год
12:01Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов
11:45Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода
11:15Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года
10:59Колташов об анонимах: размер страны не имеет значения, мы окружены глобальным океаном
10:45Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, вернувшихся в Россию
10:15Российские военные приступили к свертыванию мобильного ковид-госпиталя в Сухуме
09:15Путешествуем безопасно: как "омикрон" повлиял на туризм и что снизит риски
08:45В МИД России предупредили НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения на восток
ВчераБойцы тхэквондо из Абхазии заняли шесть призовых мест на турнире в Москве
ВчераБорис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов
ВчераSputnik недели: новый глава МВД, соглашение о газификации и призывы к вакцинации