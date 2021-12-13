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Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, вернувшихся в Россию
Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, вернувшихся в Россию
Под наблюдением врачей в России сейчас находятся 745 тысяч пациентов с COVID-19, более 79% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T10:45+0300
2021-12-13T10:45+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.По ее словам, в 2021 году в России запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей. В прошлом году на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей, без учета мер поддержки экономики.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/gintsburg-rasskazal-o-sostoyanii-pribyvshikh-iz-yuar-rossiyan-s-omikronom--1036682675.html
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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, вернувшихся в Россию
10:45 13.12.2021 (обновлено: 11:57 13.12.2021)
Под наблюдением врачей в России сейчас находятся 745 тысяч пациентов с COVID-19, более 79% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik.
Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.
"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением", – сказала Голикова, выступая в Госдуме.
По ее словам, в 2021 году в России запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 миллиарда рублей. В прошлом году на эти цели было использовано 586 миллиардов рублей, без учета мер поддержки экономики.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".