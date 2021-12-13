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План "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру

План "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру

Прослушка, подкуп и шантаж — в годы холодной войны тайные баталии разворачивались и на церковном поле. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T16:45+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Сверхдержавы боролись за умы верующих. Недавно рассекреченные документы свидетельствуют: США приложили руку к избранию патриархов Константинополя. В итоге это обернулось расколом в православном мире. О религиозно-политических аферах — в материале Олега Налисника для РИА Новости."Плевать на епископов"В просторном светлом кабинете госсекретаря Генри Киссинджера раздался звонок. На линии — вице-президент Спиро Агню."Нужно направить в Турцию делегацию… во главе с архиепископом Иаковом… Это придаст ему вес на предстоящих выборах патриарха. Он возглавляет общину, которая поддерживает нас, и нужно убедиться, что голоса турецких епископов не станут препятствием", — произнес второй человек в стране.Рассекреченный недавно разговор состоялся 7 июля 1972-го. В этот день скончался Константинопольский патриарх Афинагор (Спиру) — на тот момент один из самых влиятельных религиозных деятелей в мире. Тем не менее его смерти с нетерпением ждали уже третий год: вокруг патриаршего трона развернулась борьба преемников.Главный кандидат — Иаков (Кукузис), архиепископ Константинопольской церкви в США, был настоящей звездой: яркий проповедник, завсегдатай светских раутов, частый гость в Белом доме. А все благодаря связям в греческой общине, самой богатой и влиятельной. Тот же Агню — его хороший друг.Само собой, Вашингтон был крайне заинтересован, чтобы нужный человек возглавил Константинопольскую церковь. Вопрос нешуточный: именно этого патриарха западный мир видел лидером 300-миллионного православного мира. И, пожалуй, главным обличителем "пороков коммунизма".Предыдущий глава Фанара Афинагор исполнял эту роль прилежно. На церемонии возведения на патриарший престол в 1949-м он призвал христиан и мусульман "объединиться для борьбы с красной угрозой".Провокация спецслужбВо время первой проповеди рядом с патриархом Афинагором стоял губернатор Стамбула. Он, как следует из отчетов британских дипломатов, был важной фигурой для Константинопольской церкви: визировал списки кандидатов, вычеркивая неугодных власти.Это раздражало не только Анкару. Агенты ЦРУ, работавшие в Турции и Греции, распространяли публикации с "разоблачениями престарелого патриарха". Шумиха вынудила Максима в 1948-м подать в отставку. Якобы из-за болезни."Проводимые действия для замены престарелого Максима на посту Вселенского патриарха Греческой православной церкви наконец привели к успеху. Больше года входившие в Священный синод митрополиты пытались убрать его из патриархата, который представляет православных греков по всему миру… Теперь же патриарх ждет решения о месте последующего пребывания", — написано в рассекреченном докладе спецслужбы.Удалось договориться с Анкарой и о преемнике. Дело в том, что новым патриархом мог стать только турецкий подданный. Но на закон закрыли глаза: 26 января 1949-го Афинагору, прибывшему на борту президентской "Священной коровы", вручили новый паспорт прямо в стамбульском аэропорту.Аналогичную схему захотели провернуть спустя 23 года с архиепископом Иаковом. Но план Агню и Киссинджера провалился."Сбитая пташка""Греческая община в Константинополе очень мала (около 30 тысяч), ее могут использовать как пешку в кипрском вопросе, чтобы выторговать гарантии безопасности для проживающих на острове турок", — говорилось в докладе британской разведки.Проблема Кипра все больше отдаляла Анкару от вчерашних союзников на Западе. Архиепископ Иаков открыто поддерживал греческих киприотов, собирал для них деньги.Сам же иерарх в истерике звонил Джорджу Бушу, на тот момент представителю США в ООН, и требовал издать резолюцию Совбеза "о беспрецедентном нарушении Турцией религиозных свобод". Но будущий американский президент понял: Иаков — "сбитая пташка". А через несколько месяцев из-за подозрения в коррупции ушел в отставку вице-президент Спиро Агню.Провалился и план Б: лояльного к американцам митрополита Мелитона (Хадзиса), у которого был турецкий паспорт, в последний момент вычеркнули из списка кандидатов. Анкара прислала в Стамбул три имени, мало известных широкой публике.Синод Константинопольской церкви избрал новым патриархом Димитрия (Пападопулоса) — "тихого монаха", который не делал громких заявлений. Да и к братской РПЦ относился иначе: в 1987-м даже приезжал в Москву."Часть большого проекта"В 1991-м Димитрий скончался. Его место занял митрополит Варфоломей (Архондонис), отставной офицер турецкой армии. Вроде бы удобная для Анкары фигура.Однако с середины 1990-х и до сегодняшнего дня константинопольский патриарх постоянно критикует власти Турции. Особенно на встречах с американскими политиками.Кроме того, еще в 90-е Варфоломей начал конфликтовать с РПЦ. Сперва в Эстонии, которую объявил "своей территорией". А потом, в 2018-м, на Украине — где вопреки канонам легализовал местных раскольников."Патриарх Варфоломей — часть большого геополитического проекта, направленного на дальнейшее ослабление России, на вбивание клина между русским и украинским народами. И Русская православная церковь, которая объединяет эти народы, сейчас является, пожалуй, главным препятствием для воплощения в жизнь американских планов", — сказал тогда глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).На Фанаре эти слова так и не опровергли. Напротив, во время недавней поездки в США "вселенский патриарх" еще раз поблагодарил Белый дом "за многолетнюю помощь".

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210913/Shpiony-v-pokoyakh-papy-kak-KGB-i-TsRU-zazhali-Vatikan-v-tiski-1033197744.html

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