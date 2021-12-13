https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/privitye-inostrannymi-vaktsinami-rossiyane-smogut-poluchit-sertifikat-na-polgoda-1036703321.html

Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода

Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода

Число случаев COVID в России за все время пандемии превысило 10 миллионов. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T11:45+0300

2021-12-13T11:45+0300

2021-12-13T11:47+0300

в мире

россия

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мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода, пишет РИА Новости. По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной" Спутник V " за рубежом.Голикова также сообщила, что россиянам с положительным ПЦР-тестами и антителами от коронавируса сертификат переболевшего выдадут на год, без ПЦР, но с антителами – на полгода.Людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему COVID-19.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/puteshestvuem-bezopasno-kak-omikron-povliyal-na-turizm-i-chto-snizit-riski-1036699702.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19