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Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода
Число случаев COVID в России за все время пандемии превысило 10 миллионов. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода, пишет РИА Новости. По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной" Спутник V " за рубежом.Голикова также сообщила, что россиянам с положительным ПЦР-тестами и антителами от коронавируса сертификат переболевшего выдадут на год, без ПЦР, но с антителами – на полгода.Людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему COVID-19.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/puteshestvuem-bezopasno-kak-omikron-povliyal-na-turizm-i-chto-snizit-riski-1036699702.html
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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода

11:45 13.12.2021 (обновлено: 11:47 13.12.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыдача сертификатов международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово
Выдача сертификатов международного образца о вакцинации от COVID-19 в аэропорту Домодедово - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Число случаев COVID в России за все время пандемии превысило 10 миллионов.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода, пишет РИА Новости.

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", – сказала Голикова.

По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной" Спутник V " за рубежом.
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Голикова также сообщила, что россиянам с положительным ПЦР-тестами и антителами от коронавируса сертификат переболевшего выдадут на год, без ПЦР, но с антителами – на полгода.
Людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему COVID-19.
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