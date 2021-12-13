https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-14-dekabrya-1036706095.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 декабря

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Во вторник, 14 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии