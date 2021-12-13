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https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-14-dekabrya-1036706095.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 декабря
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T13:55+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Во вторник, 14 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 декабря

13:55 13.12.2021 (обновлено: 15:16 13.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукПрогноз
Прогноз - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Во вторник, 14 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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