Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/rossiyskie-voennye-pristupili-k-svertyvaniyu-mobilnogo-kovid-gospitalya-v-sukhume-1036700820.html
Российские военные приступили к свертыванию мобильного ковид-госпиталя в Сухуме
Российские военные приступили к свертыванию мобильного ковид-госпиталя в Сухуме
Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной... 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T10:15+0300
2021-12-13T11:27+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
россия
медицина
абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036700435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_94de928edad508e82460bd147929ebf8.jpg
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, отъезд медиков запланирован на четверг, 16 декабря.Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба ранее оценил работу мобильного госпиталя Минобороны России как колоссальную. По его словам, российские военные медики приложили максимум усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Абхазии."Колоссальная работа проведена нашими российскими коллегами (в военном мобильном госпитале - прим.). Сейчас они должны ехать на место постоянной дислокации. Насколько я владею информацией, 15 декабря они уже уезжают. Поэтому вся нагрузка опять ляжет на наше абхазское медицинское сообщество. И мы будем так же, как и в те пиковые месяцы – июль и август, нести всю нагрузку на себе", – сказал Бутба.Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием.В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vmeste-protiv-covid-19-posol-rossii-v-abkhazii-pobyval-v-mobilnom-gospitale--1036388859.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036700435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0aa714fa25e00b0366a083202982835e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Российские военные приступили к свертыванию мобильного ковид-госпиталя в Сухуме

10:15 13.12.2021 (обновлено: 11:27 13.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, отъезд медиков запланирован на четверг, 16 декабря.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба ранее оценил работу мобильного госпиталя Минобороны России как колоссальную. По его словам, российские военные медики приложили максимум усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
"Колоссальная работа проведена нашими российскими коллегами (в военном мобильном госпитале - прим.). Сейчас они должны ехать на место постоянной дислокации. Насколько я владею информацией, 15 декабря они уже уезжают. Поэтому вся нагрузка опять ляжет на наше абхазское медицинское сообщество. И мы будем так же, как и в те пиковые месяцы – июль и август, нести всю нагрузку на себе", – сказал Бутба.
Вместе против COVID-19: Посол России в Абхазии побывал в мобильном госпитале - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2021
В Абхазии
Вместе против COVID-19: посол России в Абхазии побывал в мобильном госпитале
18 ноября, 16:01
Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием.
В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:15Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта 14 декабря
15:45Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и генетикой
15:15Сухумские куранты отремонтированы
14:45Протоиерей о сквернословии: проявление невоспитанности и неумения адекватно общаться
14:25Ядерная война или потепление отношений: последствия переговоров Путина и Байдена
13:55Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 декабря
13:25Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
12:55Футбольный герой: победный путь Виталия Дараселия
12:25Глава Абхазского драмтеатра рассказал о планах на следующий год
12:01Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов
11:45Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода
11:15Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года
10:59Колташов об анонимах: размер страны не имеет значения, мы окружены глобальным океаном
10:45Омикрон-штамм выявлен уже у 16 граждан, вернувшихся в Россию
10:15Российские военные приступили к свертыванию мобильного ковид-госпиталя в Сухуме
09:15Путешествуем безопасно: как "омикрон" повлиял на туризм и что снизит риски
08:45В МИД России предупредили НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения на восток
ВчераБойцы тхэквондо из Абхазии заняли шесть призовых мест на турнире в Москве
ВчераБорис Багателия завоевал Кубок России по дзюдо среди ветеранов
ВчераSputnik недели: новый глава МВД, соглашение о газификации и призывы к вакцинации