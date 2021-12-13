https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/rossiyskie-voennye-pristupili-k-svertyvaniyu-mobilnogo-kovid-gospitalya-v-sukhume-1036700820.html

Российские военные приступили к свертыванию мобильного ковид-госпиталя в Сухуме

Российские военные приступили к свертыванию мобильного ковид-госпиталя в Сухуме

Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной... 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T10:15+0300

2021-12-13T10:15+0300

2021-12-13T11:27+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, отъезд медиков запланирован на четверг, 16 декабря.Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба ранее оценил работу мобильного госпиталя Минобороны России как колоссальную. По его словам, российские военные медики приложили максимум усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Абхазии."Колоссальная работа проведена нашими российскими коллегами (в военном мобильном госпитале - прим.). Сейчас они должны ехать на место постоянной дислокации. Насколько я владею информацией, 15 декабря они уже уезжают. Поэтому вся нагрузка опять ляжет на наше абхазское медицинское сообщество. И мы будем так же, как и в те пиковые месяцы – июль и август, нести всю нагрузку на себе", – сказал Бутба.Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием.В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/vmeste-protiv-covid-19-posol-rossii-v-abkhazii-pobyval-v-mobilnom-gospitale--1036388859.html

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