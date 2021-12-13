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Российские военные приступили к свертыванию мобильного ковид-госпиталя в Сухуме
10:15 13.12.2021 (обновлено: 11:27 13.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, отъезд медиков запланирован на четверг, 16 декабря.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба ранее оценил работу мобильного госпиталя Минобороны России как колоссальную. По его словам, российские военные медики приложили максимум усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Сворачивание военного госпиталя в Сухуме
"Колоссальная работа проведена нашими российскими коллегами (в военном мобильном госпитале - прим.). Сейчас они должны ехать на место постоянной дислокации. Насколько я владею информацией, 15 декабря они уже уезжают. Поэтому вся нагрузка опять ляжет на наше абхазское медицинское сообщество. И мы будем так же, как и в те пиковые месяцы – июль и август, нести всю нагрузку на себе", – сказал Бутба.
Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием.
В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.