https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/uchenye-nashli-svyaz-mezhdu-smertnostyu-ot-covid-19-i-genetikoy-1036707372.html

Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и генетикой

Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и генетикой

Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них умерли. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T15:45+0300

2021-12-13T15:45+0300

2021-12-13T15:45+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Группа ученых из японского Института физико-химических исследований выявила связь между генетикой и смертностью от COVID-19, пишет издание Japan Times.Ученые исследовали молекулу HLA-A24, которая есть у примерно 60% японцев и 10-20% европейцев. В итоге они выяснили, что содержащийся в ней компонент QYI может давать сигнал иммунной системе о наличии инородного элемента, что помогает организму лучше справляться с ним.Наиболее сложная ситуация с коронавирусом, по данным ВОЗ, складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает пятое место в мире по смертности от COVID-19.Вакцинация остается самым надежным способом защиты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/omikron-shtamm-vyyavlen-uzhe-u-16-grazhdan-vernuvshikhsya-v-rossiyu-1036701308.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19