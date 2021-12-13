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Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и генетикой
Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и генетикой
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них умерли. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T15:45+0300
2021-12-13T15:45+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Группа ученых из японского Института физико-химических исследований выявила связь между генетикой и смертностью от COVID-19, пишет издание Japan Times.Ученые исследовали молекулу HLA-A24, которая есть у примерно 60% японцев и 10-20% европейцев. В итоге они выяснили, что содержащийся в ней компонент QYI может давать сигнал иммунной системе о наличии инородного элемента, что помогает организму лучше справляться с ним.Наиболее сложная ситуация с коронавирусом, по данным ВОЗ, складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает пятое место в мире по смертности от COVID-19.Вакцинация остается самым надежным способом защиты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/omikron-shtamm-vyyavlen-uzhe-u-16-grazhdan-vernuvshikhsya-v-rossiyu-1036701308.html
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в мире, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и генетикой

15:45 13.12.2021
CC0 / / Коронавирус
Коронавирус - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
CC0 / /
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Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них умерли.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Группа ученых из японского Института физико-химических исследований выявила связь между генетикой и смертностью от COVID-19, пишет издание Japan Times.
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Ученые исследовали молекулу HLA-A24, которая есть у примерно 60% японцев и 10-20% европейцев. В итоге они выяснили, что содержащийся в ней компонент QYI может давать сигнал иммунной системе о наличии инородного элемента, что помогает организму лучше справляться с ним.

По мнению ученых, новые данные можно использовать при создании новых препаратов от COVID-19, в том числе вакцин для пациентов с раком и заболеваниями крови.

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом, по данным ВОЗ, складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает пятое место в мире по смертности от COVID-19.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты.
В Абхазии
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