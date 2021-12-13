Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
13:25 13.12.2021 (обновлено: 15:11 13.12.2021)
© Спутник/
В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Действующий глава Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента республики, получив, по данным ЦИК, 79,4% голосов, сообщает РИА Новости.
В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 144 тысяч местных жителей. На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.
Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.