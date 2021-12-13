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Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T13:25+0300
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приднестровская молдавская республика
выборы
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Действующий глава Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента республики, получив, по данным ЦИК, 79,4% голосов, сообщает РИА Новости. В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 144 тысяч местных жителей. На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/aktivno-i-prazdnichno-predstavitel-abkhazii-v-pmr-otsenil-khod-vyborov-prezidenta-1036694311.html
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политика, в мире, приднестровская молдавская республика, выборы

Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья

13:25 13.12.2021 (обновлено: 15:11 13.12.2021)
© Спутник / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Приднестровье
Президентские выборы в Приднестровье - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Спутник
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В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Действующий глава Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента республики, получив, по данным ЦИК, 79,4% голосов, сообщает РИА Новости.
Президентские выборы в Приднестровье - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2021
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В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 144 тысяч местных жителей. На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.

Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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