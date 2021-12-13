https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/vadim-krasnoselskiy-pobedil-na-vyborakh-prezidenta-pridnestrovya-1036705728.html

Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья

Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья

В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Действующий глава Приднестровья Вадим Красносельский победил на выборах президента республики, получив, по данным ЦИК, 79,4% голосов, сообщает РИА Новости. В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие более 144 тысяч местных жителей. На выборах были зарегистрированы два кандидата в президенты: действующий президент республики Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. Власти Молдавии заранее объявили выборы нелегитимными. Более того, международным наблюдателям от России, в том числе известному политологу, доктору наук Наталье Нарочницкой и заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Егорову пограничная полиция Молдавии без объяснения причин отказала во въезде в страну. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/aktivno-i-prazdnichno-predstavitel-abkhazii-v-pmr-otsenil-khod-vyborov-prezidenta-1036694311.html

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