https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/aktsiya-posvyaschennaya-pamyati-zhertv-latskoy-tragedii-sostoyalas-v-sukhume-1036721895.html

В Сухуме прошла акция памяти в связи с 29-й годовщиной Латской трагедии

В Сухуме прошла акция памяти в связи с 29-й годовщиной Латской трагедии

В ходе Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года, грузинские войска сбили вертолет с беженцами, который летел из блокадного Ткуарчала в Гудауту. 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T17:37+0300

2021-12-14T17:37+0300

2021-12-14T18:03+0300

в абхазии

новости

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Акция, посвященная памяти жертв Латской трагедии, состоялась во вторник 14 декабря в Сухуме."Каждый год совместно с Управлением по делам молодежи и спорту при Администрации города Сухум и с молодыми ребятами из Ассоциации молодежи "Апеипш" проводим много мероприятий. В этот самый трагический день в нашей новейшей истории – унесший жизни 87 человек, 35 из которых были дети, мы проводим акцию", - сказала директор музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя.Участники мероприятия увидели экспозицию музея, посвященную Латской трагедии, где показаны обломки вертолета, найденные вещи погибших. С зажженными свечами и цветами они вышли к Мемориалу Славы, где выложили свечи в форме дня, месяца и года трагедии, а также цифру 87, по числу погибших."Это направлено на то, чтобы сохранить память о них и память об этой трагедии. Это не забывающееся событие, которое принесло много страдания близким погибших и всему народу Абхазии. Вспоминая об этом событии, мы испытываем огромную тяжесть, огромную боль, я невольно провожу параллель с родственниками погибших, насколько им тяжело", - подчеркнула Бейя.Два вертолета ВВС России Ми-8 с беженцами на борту, выполняя гуманитарные рейсы, вылетели из Ткуарчала в Гудауту 14 декабря 1992 года. В 17:30, спустя 12 минут после взлета, на высоте 1900 метров над уровнем моря в вертолет с бортовым номером "03", шедший ведомым, попала ракета класса "Земля – воздух".Ракета была выпущена с территории подконтрольной войскам Госсовета Грузии.Вертолет упал на территории села Лата Гулрыпшского района. Погибли все 87 человек, находившихся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/aslan-bzhaniya-pochtil-pamyat-zhertv-latskoy-tragedii-1036719807.html

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новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)