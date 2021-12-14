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https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/aslan-bzhaniya-pochtil-pamyat-zhertv-latskoy-tragedii-1036719807.html
Аслан Бжания почтил память жертв Латской трагедии
Аслан Бжания почтил память жертв Латской трагедии
В Абхазии прошли траурные мероприятия в связи с 29-й годовщиной Латской трагедии. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T16:08+0300
2021-12-14T16:29+0300
в абхазии
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отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к памятнику жертвам Латской трагедии в Гудауте, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания назвал Латскую трагедию самым страшным днем Отечественной войны народа Абхазии. В этот день был сбит вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала. В небе над Латой заживо сгорели 87 человек, большинство из которых были женщины, старики и дети."Эта трагедия стала самым страшным днем в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Чудовищный и циничный акт агрессии, направленный против детей, женщин, стариков, унес жизни больше 80 человек. Есть преступления, которые не имеют срока давности. Латская трагедия – именно такое преступление. Мы будем делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", – сказал Бжания в своем заявлении 14 декабря.В траурной церемонии приняли участие также вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Валерий Кварчия, депутаты Парламента, члены правительства, ветераны войны, родственники погибших, школьники, жители всех районов республики."Такая беда никогда не должна быть забыта нашим народом, и она не будет забыта, пока на свете будут жить абхазы. Преклоняем головы перед родными и близкими погибших в этой ужасной трагедии", – сказала исполняющая обязанности директора Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени С. П. Дбар Гугуца Джикирба на митинге памяти жертв Латской трагедии в Гудауте. По окончании митинга Аслан Бжания посетил музей и посмотрел выставку фотографий Латской трагедии. Директор музея рассказала президенту об экспонатах музея. Бжания в свою очередь отметил важность и необходимость сохранения исторической памяти и заверил во всесторонней поддержке и помощи в решении проблем учреждения культуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201214/prervannyj-polet-latskaya-tragediya-1022659515.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/territoriyu-vokrug-memoriala-zhertvam-latskoy-tragedii-privedut-v-poryadok-1036655047.html
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новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)

Аслан Бжания почтил память жертв Латской трагедии

16:08 14.12.2021 (обновлено: 16:29 14.12.2021)
© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия Церемония возложения цветов к памятнику жертвам Латской трагедии в Гудауте
Церемония возложения цветов к памятнику жертвам Латской трагедии в Гудауте - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
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В Абхазии прошли траурные мероприятия в связи с 29-й годовщиной Латской трагедии.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к памятнику жертвам Латской трагедии в Гудауте, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания назвал Латскую трагедию самым страшным днем Отечественной войны народа Абхазии. В этот день был сбит вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала. В небе над Латой заживо сгорели 87 человек, большинство из которых были женщины, старики и дети.
"Эта трагедия стала самым страшным днем в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Чудовищный и циничный акт агрессии, направленный против детей, женщин, стариков, унес жизни больше 80 человек. Есть преступления, которые не имеют срока давности. Латская трагедия – именно такое преступление. Мы будем делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", – сказал Бжания в своем заявлении 14 декабря.
Латская трагедия - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2020
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Прерванный полет: Латская трагедия
14 декабря 2020, 08:45
В траурной церемонии приняли участие также вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Валерий Кварчия, депутаты Парламента, члены правительства, ветераны войны, родственники погибших, школьники, жители всех районов республики.

"Такая беда никогда не должна быть забыта нашим народом, и она не будет забыта, пока на свете будут жить абхазы. Преклоняем головы перед родными и близкими погибших в этой ужасной трагедии", – сказала исполняющая обязанности директора Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени С. П. Дбар Гугуца Джикирба на митинге памяти жертв Латской трагедии в Гудауте.

По окончании митинга Аслан Бжания посетил музей и посмотрел выставку фотографий Латской трагедии.
День памяти жертв Латской трагедии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
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Территорию вокруг мемориала жертвам Латской трагедии приведут в порядок
9 декабря, 08:45
Директор музея рассказала президенту об экспонатах музея. Бжания в свою очередь отметил важность и необходимость сохранения исторической памяти и заверил во всесторонней поддержке и помощи в решении проблем учреждения культуры.
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