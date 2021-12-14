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Аслан Бжания почтил память жертв Латской трагедии
16:08 14.12.2021 (обновлено: 16:29 14.12.2021)
© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия Церемония возложения цветов к памятнику жертвам Латской трагедии в Гудауте
В Абхазии прошли траурные мероприятия в связи с 29-й годовщиной Латской трагедии.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к памятнику жертвам Латской трагедии в Гудауте, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания назвал Латскую трагедию самым страшным днем Отечественной войны народа Абхазии. В этот день был сбит вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала. В небе над Латой заживо сгорели 87 человек, большинство из которых были женщины, старики и дети.
"Эта трагедия стала самым страшным днем в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Чудовищный и циничный акт агрессии, направленный против детей, женщин, стариков, унес жизни больше 80 человек. Есть преступления, которые не имеют срока давности. Латская трагедия – именно такое преступление. Мы будем делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", – сказал Бжания в своем заявлении 14 декабря.
14 декабря 2020, 08:45
В траурной церемонии приняли участие также вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Валерий Кварчия, депутаты Парламента, члены правительства, ветераны войны, родственники погибших, школьники, жители всех районов республики.
"Такая беда никогда не должна быть забыта нашим народом, и она не будет забыта, пока на свете будут жить абхазы. Преклоняем головы перед родными и близкими погибших в этой ужасной трагедии", – сказала исполняющая обязанности директора Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени С. П. Дбар Гугуца Джикирба на митинге памяти жертв Латской трагедии в Гудауте.
По окончании митинга Аслан Бжания посетил музей и посмотрел выставку фотографий Латской трагедии.
"Такая беда никогда не должна быть забыта нашим народом, и она не будет забыта, пока на свете будут жить абхазы. Преклоняем головы перед родными и близкими погибших в этой ужасной трагедии", – сказала исполняющая обязанности директора Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени С. П. Дбар Гугуца Джикирба на митинге памяти жертв Латской трагедии в Гудауте.
По окончании митинга Аслан Бжания посетил музей и посмотрел выставку фотографий Латской трагедии.
Директор музея рассказала президенту об экспонатах музея. Бжания в свою очередь отметил важность и необходимость сохранения исторической памяти и заверил во всесторонней поддержке и помощи в решении проблем учреждения культуры.