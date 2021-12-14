https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/chernomorenergo-soobschilo-ob-otklyuchenii-sveta-v-sredu-15-dekabrya-1036714901.html

"Черноморэнерго" сообщило об отключении света в среду 15 декабря

"Черноморэнерго" сообщило об отключении света в среду 15 декабря

Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта. 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T10:11+0300

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в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В среду, 15 декабря, с 11:00 до 12:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает "Черноморэнерго".С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры – главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии