https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/chernomorenergo-soobschilo-ob-otklyuchenii-sveta-v-sredu-15-dekabrya-1036714901.html
"Черноморэнерго" сообщило об отключении света в среду 15 декабря
"Черноморэнерго" сообщило об отключении света в среду 15 декабря
Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T10:11+0300
2021-12-14T10:11+0300
2021-12-14T10:43+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036224795_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c943a0ef67093a94a5666610478b2d29.jpg
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В среду, 15 декабря, с 11:00 до 12:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает "Черноморэнерго".С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры – главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036224795_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2eaf686b90b158308c1e232959162082.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
"Черноморэнерго" сообщило об отключении света в среду 15 декабря
10:11 14.12.2021 (обновлено: 10:43 14.12.2021)
Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik.
В среду, 15 декабря, с 11:00 до 12:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает
"Черноморэнерго".
С 16 ноября в Абхазии действует график
веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры – главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.