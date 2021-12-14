Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/chernomorenergo-soobschilo-ob-otklyuchenii-sveta-v-sredu-15-dekabrya-1036714901.html
"Черноморэнерго" сообщило об отключении света в среду 15 декабря
"Черноморэнерго" сообщило об отключении света в среду 15 декабря
Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T10:11+0300
2021-12-14T10:43+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036224795_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c943a0ef67093a94a5666610478b2d29.jpg
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В среду, 15 декабря, с 11:00 до 12:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает "Черноморэнерго".С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры – главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/06/1036224795_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2eaf686b90b158308c1e232959162082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

"Черноморэнерго" сообщило об отключении света в среду 15 декабря

10:11 14.12.2021 (обновлено: 10:43 14.12.2021)
© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
Лампочки - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться на
Линия "Шешелети-1" будет отключена на час для проведения ремонта.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В среду, 15 декабря, с 11:00 до 12:00 будет отключена высоковольтная линия "Шешелети-1" в связи с ремонтными работами, сообщает "Черноморэнерго".
С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры – главные проблемы энергетической отрасли Абхазии на фоне растущего потребления и низкой собираемости за свет.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:59Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует
13:20В России создана тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса
12:42Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде
12:10Начальник российского ковид-госпиталя подвел итоги работы в Абхазии
12:00Экспорт фейхоа из Абхазии в Россию вырос в два раза
11:12Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет
11:04ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"
10:45Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь"
10:11"Черноморэнерго" сообщило об отключении света в среду 15 декабря
09:45Быстрый и опасный: когда омикрон-штамм коронавируса захватит мир
08:45Пять тысяч тонн за неделю: путина хамсы началась в акватории Абхазии
ВчераПять пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
ВчераНазваны сроки проверки эффективности российских вакцин против омикрон-штамма
ВчераМашина времени: как автомобиль Георгия Гулиа "доехал" до наших дней
ВчераСуд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика
ВчераУмер режиссер Сергей Соловьев
ВчераНазначена дата выборов в Парламент Абхазии
ВчераАдминистрация Сухума рассказала, как пройдут новогодние мероприятия
ВчераОтырба о работе Гудаудского ковидного госпиталя после сворачивания российского госпиталя
ВчераПлан "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру