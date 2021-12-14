https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/eksport-feykhoa-iz-abkhazii-v-rossiyu-vyros-v-dva-raza-1036714165.html
Экспорт фейхоа из Абхазии в Россию вырос в два раза
Экспорт фейхоа из Абхазии в Россию вырос в два раза
В 2020 году в середине декабря было вывезено 990 тонн фейхоа. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T12:00+0300
2021-12-14T12:00+0300
2021-12-14T12:13+0300
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Экспорт фейхоа из Абхазии в Россию в 2021 году увеличился почти вдвое, в то же время мандаринов вывезено вдвое меньше, чем в 2020 году, сообщила Sputnik начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния.Согласно данным Государственного таможенного комитета, на данный момент экспортировали 1 851 тонну фейхоа, в прошлом году в это же время было вывезено 990 тонн."По данным на 13 декабря, из Абхазии вывезена 1 851 тонна фейхоа, в прошлом году в такой же период было вывезено 990 тонн. На 225 тонн больше, чем в прошлом году, экспортировано в этом году и хурмы, а именно 1 025 тонн. А вот мандаринов в этом году экспортировано вдвое меньше – всего 10 782 тонн против прошлогодних 23 709 тонн ", - сказала Квициния.По ее словам, 2021 год для мандаринов оказался неурожайным. В 2020 году из Абхазии в Россию вывезли порядка 60 тысяч тонн мандаринов. В 2021 году прогнозируется не более 30 тысяч тонн.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/ni-feykhoa-sebe-kak-odna-semya-na-zelenom-lakomstve-zarabatyvaet-1036158061.html
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сельское хозяйство, абхазия, таможня
Экспорт фейхоа из Абхазии в Россию вырос в два раза
12:00 14.12.2021 (обновлено: 12:13 14.12.2021)
В 2020 году в середине декабря было вывезено 990 тонн фейхоа.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Экспорт фейхоа из Абхазии в Россию в 2021 году увеличился почти вдвое, в то же время мандаринов вывезено вдвое меньше, чем в 2020 году, сообщила Sputnik начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния.
Согласно данным Государственного таможенного комитета, на данный момент экспортировали 1 851 тонну фейхоа, в прошлом году в это же время было вывезено 990 тонн.
"По данным на 13 декабря, из Абхазии вывезена 1 851 тонна фейхоа, в прошлом году в такой же период было вывезено 990 тонн. На 225 тонн больше, чем в прошлом году, экспортировано в этом году и хурмы, а именно 1 025 тонн. А вот мандаринов в этом году экспортировано вдвое меньше – всего 10 782 тонн против прошлогодних 23 709 тонн ", - сказала Квициния.
По ее словам, 2021 год для мандаринов оказался неурожайным. В 2020 году из Абхазии в Россию вывезли порядка 60 тысяч тонн мандаринов. В 2021 году прогнозируется не более 30 тысяч тонн.