https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/lokdaun-obyavlen-v-tkuarchalskom-rayone-1036724064.html
В Ткуарчалском районе объявили карантин
В Ткуарчалском районе объявили карантин
Карантин вызван ростом заболеваемости коронавирусом. За последние пять дней в районе было выявлено более 120 человек с ковидом. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T22:44+0300
2021-12-14T22:44+0300
2021-12-14T22:59+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Ткуарчалский район закрыт на карантин с 13 по 20 декабря, об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.На данный момент в Ткуарчале работают только жизненно важные объекты - магазины, аптеки и хлебозавод.Такая мера вызвана ростом заболеваемости COVID-19. За последние пять дней в районе было выявлено более 120 человек с ковидом. Местные власти оценили, что это большая цифра для района с немногочисленным населением.Центральная районная больница уже переполнена. На постоянном стационарном лечении 17 человек, хотя изначально стационар был рассчитан на 15 койко-мест.В дневном стационаре лечение получают 140 пациентов. Врачи ЦРБ оказывают помощь на дому и нетранспортабельным больным.Как отметила главврач районной больницы Лали Гаргулия, ЦРБ взаимодействуют с другими медучреждениями страны."Когда у нас пациенты тяжелеют, у нас всего шесть точек проточного кислорода, они (медучреждения - прим.) нам никогда не отказывают. У нас всегда есть взаимодействие. Мы отправляем тяжелых пациентов, реанимационных, с поздней обращаемостью в Гудаутский госпиталь, в Сухумскую инфекционную больницу", - сказала Гаргулия.На данный момент в Ткуарчалском районе привилось более 500 человек. Медики отмечают, что процесс вакцинации идет медленно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/novaya-tkuarchalskaya-rayonnaya-bolnitsa-mozhet-zarabotat-do-kontsa-goda-1036239195.html
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новости, коронавирус - 2021
В Ткуарчалском районе объявили карантин
22:44 14.12.2021 (обновлено: 22:59 14.12.2021)
Карантин вызван ростом заболеваемости коронавирусом. За последние пять дней в районе было выявлено более 120 человек с ковидом.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Ткуарчалский район закрыт на карантин с 13 по 20 декабря, об этом сообщили
в эфире Абхазского телевидения.
На данный момент в Ткуарчале работают только жизненно важные объекты - магазины, аптеки и хлебозавод.
Такая мера вызвана ростом заболеваемости COVID-19. За последние пять дней в районе было выявлено более 120 человек с ковидом. Местные власти оценили, что это большая цифра для района с немногочисленным населением.
"Очень серьезная ситуация у нас в городе. За полтора года такого не было. Но хочу сразу подчеркнуть, мы не законопослушные, люди не понимают иногда, что сами делают. У кого-то свадьбы, кто-то кого-то хочет похоронить пышно. Штаб посовещался, мы решили на карантин на неделю. Хотим себя обезопасить, хотим учебный год завершить достойно. У нас в городской школе № 4 подтвержденных (случаев - прим.) много. Посмотрим, надеюсь, пойдет на спад", - отметил глава района Исидор Дочия.
Центральная районная больница уже переполнена. На постоянном стационарном лечении 17 человек, хотя изначально стационар был рассчитан на 15 койко-мест.
В дневном стационаре лечение получают 140 пациентов. Врачи ЦРБ оказывают помощь на дому и нетранспортабельным больным.
Как отметила главврач районной больницы Лали Гаргулия, ЦРБ взаимодействуют с другими медучреждениями страны.
"Когда у нас пациенты тяжелеют, у нас всего шесть точек проточного кислорода, они (медучреждения - прим.) нам никогда не отказывают. У нас всегда есть взаимодействие. Мы отправляем тяжелых пациентов, реанимационных, с поздней обращаемостью в Гудаутский госпиталь, в Сухумскую инфекционную больницу", - сказала Гаргулия.
На данный момент в Ткуарчалском районе привилось более 500 человек. Медики отмечают, что процесс вакцинации идет медленно.