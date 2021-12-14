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В Ткуарчалском районе объявили карантин

В Ткуарчалском районе объявили карантин

Карантин вызван ростом заболеваемости коронавирусом. За последние пять дней в районе было выявлено более 120 человек с ковидом. 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T22:44+0300

2021-12-14T22:44+0300

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Ткуарчалский район закрыт на карантин с 13 по 20 декабря, об этом сообщили в эфире Абхазского телевидения.На данный момент в Ткуарчале работают только жизненно важные объекты - магазины, аптеки и хлебозавод.Такая мера вызвана ростом заболеваемости COVID-19. За последние пять дней в районе было выявлено более 120 человек с ковидом. Местные власти оценили, что это большая цифра для района с немногочисленным населением.Центральная районная больница уже переполнена. На постоянном стационарном лечении 17 человек, хотя изначально стационар был рассчитан на 15 койко-мест.В дневном стационаре лечение получают 140 пациентов. Врачи ЦРБ оказывают помощь на дому и нетранспортабельным больным.Как отметила главврач районной больницы Лали Гаргулия, ЦРБ взаимодействуют с другими медучреждениями страны."Когда у нас пациенты тяжелеют, у нас всего шесть точек проточного кислорода, они (медучреждения - прим.) нам никогда не отказывают. У нас всегда есть взаимодействие. Мы отправляем тяжелых пациентов, реанимационных, с поздней обращаемостью в Гудаутский госпиталь, в Сухумскую инфекционную больницу", - сказала Гаргулия.На данный момент в Ткуарчалском районе привилось более 500 человек. Медики отмечают, что процесс вакцинации идет медленно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/novaya-tkuarchalskaya-rayonnaya-bolnitsa-mozhet-zarabotat-do-kontsa-goda-1036239195.html

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