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Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 декабря
Погода Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T16:00+0300
2021-12-14T16:00+0300
2021-12-14T16:00+0300
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В среду, 15 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 декабря
Погода Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В среду, 15 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, 761 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.