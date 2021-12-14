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Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 декабря

Погода Черноморского побережья Абхазии в среду по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 14.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. В среду, 15 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, 761 миллиметр ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии