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В акватории Нового Афона и Гудауты прошли проверки судов и береговой полосы
В акватории Нового Афона и Гудауты прошли проверки судов и береговой полосы
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный... 14.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный рейд в акватории Нового Афона и Гудауты и осмотрели прилегающую береговую полосу. Об этом сообщает пресс-служб МЧС Абхазии.Инспекторы проверили техническое состояние нескольких маломерных судов, а также их судовую документацию. Грубых нарушений в ходе рейда выявлено не было, отмечают в ГИМС.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/pyat-tysyach-tonn-za-nedelyu-putina-khamsy-nachalas-v-akvatorii-abkhazii-1036713614.html
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новости, мчс абхазии

В акватории Нового Афона и Гудауты прошли проверки судов и береговой полосы

14:33 14.12.2021 (обновлено: 14:55 14.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумская набережная
Сухумская набережная - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный рейд в акватории Нового Афона и Гудауты и осмотрели прилегающую береговую полосу.
Об этом сообщает пресс-служб МЧС Абхазии.
Инспекторы проверили техническое состояние нескольких маломерных судов, а также их судовую документацию. Грубых нарушений в ходе рейда выявлено не было, отмечают в ГИМС.
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