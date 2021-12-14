https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/v-akvatorii-novogo-afona-i-gudauty-proshli-proverki-sudov-i-beregovoy-polosy-1036718697.html

В акватории Нового Афона и Гудауты прошли проверки судов и береговой полосы

В акватории Нового Афона и Гудауты прошли проверки судов и береговой полосы

СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T14:33+0300

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный рейд в акватории Нового Афона и Гудауты и осмотрели прилегающую береговую полосу. Об этом сообщает пресс-служб МЧС Абхазии.Инспекторы проверили техническое состояние нескольких маломерных судов, а также их судовую документацию. Грубых нарушений в ходе рейда выявлено не было, отмечают в ГИМС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/pyat-tysyach-tonn-za-nedelyu-putina-khamsy-nachalas-v-akvatorii-abkhazii-1036713614.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мчс абхазии