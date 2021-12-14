https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/v-rossii-sozdana-test-sistema-dlya-vyyavleniya-omikron-shtamma-koronavirusa-1036718062.html

В России создана тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса

В России создана тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса

В России выявлено 16 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из них 11 человек привиты. 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T13:20+0300

2021-12-14T13:20+0300

2021-12-14T13:44+0300

новости

россия

коронавирус - 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0e/1036718011_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_01e7684bcb7e62ca61561c2bf377c496.jpg

СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Новая тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон" создана в России, она тестируется в ЮАР, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.Новый вариант коронавируса SARS-CoV2 обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. В ВОЗ ожидают роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения омикрон-штамма. Ученые допускают, что он вытеснит доминирующую сейчас "дельту". По предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/voz-ozhidaet-rosta-chisla-gospitalizatsiy-i-smertey-iz-za-shtamma-omikron-1036714394.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, коронавирус - 2021