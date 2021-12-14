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В России создана тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса
В России создана тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса
В России выявлено 16 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из них 11 человек привиты. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T13:20+0300
2021-12-14T13:20+0300
2021-12-14T13:44+0300
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Новая тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон" создана в России, она тестируется в ЮАР, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.Новый вариант коронавируса SARS-CoV2 обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. В ВОЗ ожидают роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения омикрон-штамма. Ученые допускают, что он вытеснит доминирующую сейчас "дельту". По предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/voz-ozhidaet-rosta-chisla-gospitalizatsiy-i-smertey-iz-za-shtamma-omikron-1036714394.html
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новости, россия, коронавирус - 2021
В России создана тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса
13:20 14.12.2021 (обновлено: 13:44 14.12.2021)
В России выявлено 16 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из них 11 человек привиты.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik.
Новая тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон" создана в России, она тестируется в ЮАР, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости
.
"На сегодняшний день уже создана тест-система для нового омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР, и сегодня, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране", – сказала Попова на общественном собрании членов Российской академии наук.
Новый вариант коронавируса SARS-CoV2 обнаружили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Штамм содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
В ВОЗ ожидают роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения омикрон-штамма. Ученые допускают, что он вытеснит доминирующую сейчас "дельту". По предварительным данным, "омикрон" может снижать эффективность вакцин, но менее опасен.