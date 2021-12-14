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ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"
ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"
Накануне Великобритания заявила о первом случае смерти заразившегося "омикроном". 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T11:04+0300
2021-12-14T11:04+0300
2021-12-14T11:04+0300
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон", заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.Накануне Великобритания заявила о первом случае смерти заразившегося "омикроном".В пресс-службе организации отметили, что во многих странах еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей. Это осложняет получение информации о смертях, вызванных конкретным вариантом.В организации подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных "омикроном" необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/nazvany-sroki-proverki-effektivnosti-rossiyskikh-vaktsin-protiv-omikron-shtamma-1036712653.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"
Накануне Великобритания заявила о первом случае смерти заразившегося "омикроном".
СУХУМ, 14 дек – Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон", заявили РИА Новости
в пресс-службе ВОЗ.
"По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", – заявили в ВОЗ.
Накануне Великобритания заявила о первом случае смерти заразившегося "омикроном".
В пресс-службе организации отметили, что во многих странах еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей. Это осложняет получение информации о смертях, вызванных конкретным вариантом.
"Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", – добавили в пресс-службе.
В организации подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных "омикроном" необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.