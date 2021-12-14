https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/voz-ozhidaet-rosta-chisla-gospitalizatsiy-i-smertey-iz-za-shtamma-omikron-1036714394.html

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"

ВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"

Накануне Великобритания заявила о первом случае смерти заразившегося "омикроном". 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T11:04+0300

2021-12-14T11:04+0300

2021-12-14T11:04+0300

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон", заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.Накануне Великобритания заявила о первом случае смерти заразившегося "омикроном".В пресс-службе организации отметили, что во многих странах еще не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей. Это осложняет получение информации о смертях, вызванных конкретным вариантом.В организации подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных "омикроном" необходима дополнительная информация, которую могут предоставить страны, обмениваясь данными о госпитализированных пациентах через платформу клинических данных ВОЗ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/nazvany-sroki-proverki-effektivnosti-rossiyskikh-vaktsin-protiv-omikron-shtamma-1036712653.html

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в мире, воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19