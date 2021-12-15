https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/bzhaniya-nam-nuzhno-vystroit-pravilnoe-otnoshenie-s-rossiey-1036734051.html

Бжания объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией

Бжания объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией

В среду 15 декабря президент Аслан Бжания провел встречу с депутатами в Кабмине, где он прокомментировал свое высказывание о суверенитете Абхазии. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией. Об этом пишет агентство Апсныпресс. Он предостерег от передергивания фактов в контексте политической борьбы.Бжания напомнил, что много лет охрана государственных границ республики, в том числе морских, согласно договорам, подписанным между Россией и Абхазией в 2008 и 2014 годах, находится в совместном ведении двух государств. "У нас вопросов совместного ведения с россиянами в России нет. Мы российскую государственную границу с российскими пограничниками вместе не охраняем, они ее охраняют самостоятельно. Вопрос совместного ведения имеет непосредственное отношение в том числе и к суверенитету. Мы не проводим самостоятельную финансовую политику, у нас в стране нет собственной финансовой единицы. Мы не можем осуществлять эмиссию денег. У нас нет такой возможности, и этими полномочиями мы тоже поделились с РФ. Это касается и вопроса обеспечения военной безопасности Абхазии. Я могу продолжать, но именно эти аспекты я имел в виду", - сказал президент, комментируя свое высказывание о суверенитете Абхазии на встрече с творческой интеллигенцией. Аслан Бжания также привел в пример несколько высказываний первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В частности его слова о том, что в основе существования абхазского государства лежит, прежде всего, воля народа Абхазии и поддержка России. Ранее сообщалось, что депутаты инициировали встречу с президентом в стенах Парламента в среду, 15 декабря. Утром пресс-служба главы государства анонсировала проведение встречи с соблюдением антиковидных мер и социальной дистанции в Кабинете министров. Часть депутатов отказалась прийти в Кабмин, аргументируя это тем, что встреча должна была пройти в Парламенте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/administratsiya-prezidenta-politicheskaya-borba-ne-dolzhna-stroitsya-na-spekulyatsiyakh-1036570691.html

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политика, россия, аслан бжания, абхазия