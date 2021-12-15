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Бжания объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией
Бжания объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией
В среду 15 декабря президент Аслан Бжания провел встречу с депутатами в Кабмине, где он прокомментировал свое высказывание о суверенитете Абхазии. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T19:15+0300
2021-12-15T20:08+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией. Об этом пишет агентство Апсныпресс. Он предостерег от передергивания фактов в контексте политической борьбы.Бжания напомнил, что много лет охрана государственных границ республики, в том числе морских, согласно договорам, подписанным между Россией и Абхазией в 2008 и 2014 годах, находится в совместном ведении двух государств. "У нас вопросов совместного ведения с россиянами в России нет. Мы российскую государственную границу с российскими пограничниками вместе не охраняем, они ее охраняют самостоятельно. Вопрос совместного ведения имеет непосредственное отношение в том числе и к суверенитету. Мы не проводим самостоятельную финансовую политику, у нас в стране нет собственной финансовой единицы. Мы не можем осуществлять эмиссию денег. У нас нет такой возможности, и этими полномочиями мы тоже поделились с РФ. Это касается и вопроса обеспечения военной безопасности Абхазии. Я могу продолжать, но именно эти аспекты я имел в виду", - сказал президент, комментируя свое высказывание о суверенитете Абхазии на встрече с творческой интеллигенцией. Аслан Бжания также привел в пример несколько высказываний первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В частности его слова о том, что в основе существования абхазского государства лежит, прежде всего, воля народа Абхазии и поддержка России. Ранее сообщалось, что депутаты инициировали встречу с президентом в стенах Парламента в среду, 15 декабря. Утром пресс-служба главы государства анонсировала проведение встречи с соблюдением антиковидных мер и социальной дистанции в Кабинете министров. Часть депутатов отказалась прийти в Кабмин, аргументируя это тем, что встреча должна была пройти в Парламенте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/administratsiya-prezidenta-politicheskaya-borba-ne-dolzhna-stroitsya-na-spekulyatsiyakh-1036570691.html
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политика, россия, аслан бжания, абхазия

Бжания объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией

19:15 15.12.2021 (обновлено: 20:08 15.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Расширенное заседание кабмина по вопросам инвестпрограммы
Расширенное заседание кабмина по вопросам инвестпрограммы - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В среду 15 декабря президент Аслан Бжания провел встречу с депутатами в Кабмине, где он прокомментировал свое высказывание о суверенитете Абхазии.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией. Об этом пишет агентство Апсныпресс.
Он предостерег от передергивания фактов в контексте политической борьбы.
"Я предельно откровенно говорю о том, что является важным для наших граждан. Нам нужно выстроить правильное отношение с РФ, обеспечить прочный мир на территории Абхазии и развивать свою экономику", - подчеркнул президент.
Бжания напомнил, что много лет охрана государственных границ республики, в том числе морских, согласно договорам, подписанным между Россией и Абхазией в 2008 и 2014 годах, находится в совместном ведении двух государств.
Администрация президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
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"У нас вопросов совместного ведения с россиянами в России нет. Мы российскую государственную границу с российскими пограничниками вместе не охраняем, они ее охраняют самостоятельно. Вопрос совместного ведения имеет непосредственное отношение в том числе и к суверенитету. Мы не проводим самостоятельную финансовую политику, у нас в стране нет собственной финансовой единицы. Мы не можем осуществлять эмиссию денег. У нас нет такой возможности, и этими полномочиями мы тоже поделились с РФ. Это касается и вопроса обеспечения военной безопасности Абхазии. Я могу продолжать, но именно эти аспекты я имел в виду", - сказал президент, комментируя свое высказывание о суверенитете Абхазии на встрече с творческой интеллигенцией.
Аслан Бжания также привел в пример несколько высказываний первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В частности его слова о том, что в основе существования абхазского государства лежит, прежде всего, воля народа Абхазии и поддержка России.
"Я считаю неправильным то, что мы не выделили несколько десятков гектар земли в селе Маркула Очамчырского района под строительство совместной военной базы. Я считаю, что в этом вопросе мы допустили очень серьезную ошибку. Это мое мнение. Я призываю всех быть реалистами, смотреть на вещи не так, как нам хотелось бы, а так, как есть на самом деле", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что депутаты инициировали встречу с президентом в стенах Парламента в среду, 15 декабря. Утром пресс-служба главы государства анонсировала проведение встречи с соблюдением антиковидных мер и социальной дистанции в Кабинете министров. Часть депутатов отказалась прийти в Кабмин, аргументируя это тем, что встреча должна была пройти в Парламенте.
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