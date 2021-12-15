https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/bzhaniya-nazval-sroki-podgotovki-proektnoy-dokumentatsii-na-stroitelstvo-aeroporta-1036727992.html

Бжания назвал сроки подготовки проектной документации на строительство аэропорта

Бжания назвал сроки подготовки проектной документации на строительство аэропорта

Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T12:45+0300

2021-12-15T12:45+0300

2021-12-15T13:04+0300

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аслан бжания

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сухумский аэропорт

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента заявил, что до конца года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта. Аэропорт – это тысячи рабочих мест, возможность развивать курортную сферу и в целом экономику страны, заметил он.Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.Ранее глава государства заявлял, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/takie-obstoyatelstva-khilchevskiy-ob-energokrizise-i-perspektivakh-aeroporta-v-abkhazii--1036007779.html

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экономика, общество, аслан бжания, парламент абхазии, сухумский аэропорт