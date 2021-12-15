Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/bzhaniya-nazval-sroki-podgotovki-proektnoy-dokumentatsii-na-stroitelstvo-aeroporta-1036727992.html
Бжания назвал сроки подготовки проектной документации на строительство аэропорта
Бжания назвал сроки подготовки проектной документации на строительство аэропорта
Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T12:45+0300
2021-12-15T13:04+0300
в абхазии
экономика
общество
аслан бжания
парламент абхазии
сухумский аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/89/1013498931_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ad05e90a85da46ace7ec057ee1423100.jpg
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента заявил, что до конца года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта. Аэропорт – это тысячи рабочих мест, возможность развивать курортную сферу и в целом экономику страны, заметил он.Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.Ранее глава государства заявлял, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211022/takie-obstoyatelstva-khilchevskiy-ob-energokrizise-i-perspektivakh-aeroporta-v-abkhazii--1036007779.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/89/1013498931_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_2e7204408a3d8828691b59da0fb9c768.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, общество, аслан бжания, парламент абхазии, сухумский аэропорт

Бжания назвал сроки подготовки проектной документации на строительство аэропорта

12:45 15.12.2021 (обновлено: 13:04 15.12.2021)
© Sputnik Томас ТхайцукАэропорт "Сухум" им. В.Г. Ардзинба
Аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться на
Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента заявил, что до конца года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта.

"Ровно через год мы будем иметь проектную документацию на строительство Сухумского аэропорта", – подчеркнул глава государства.

Аэропорт – это тысячи рабочих мест, возможность развивать курортную сферу и в целом экономику страны, заметил он.
Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2021
Радио
Такие обстоятельства: Хильчевский об энергокризисе и перспективах аэропорта в Абхазии
22 октября, 10:56
Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.
В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.
Ранее глава государства заявлял, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:22Президент Абхазии призвал граждан воздержаться от участия в митинге оппозиции
13:09Абхазия запросила у России переток электроэнергии
12:45Бжания назвал сроки подготовки проектной документации на строительство аэропорта
12:25Бжания рассказал о поддержке реального сектора экономики за счет Инвестпрограммы
11:55В России проработают механизм выдачи сертификата по результатам теста на антитела
11:35Посол России в Абхазии покинул свой пост и вернулся в Москву
11:15Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья
10:45Метеоролог рассказала, стоит ли ждать снег в декабре на побережье Абхазии
10:15Минздрав России сообщил, сколько привитых людей заболевают COVID-19
09:45"Зеленский в ловушке": решится ли Киев на референдум о Донбассе
09:15Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
08:45Абхазия ожидает большой поток туристов на новогодние праздники
ВчераВ Ткуарчалском районе объявили карантин
ВчераВ Абхазии выявлено более 100 случаев COVID за сутки, один пациент скончался
ВчераРУСДРАМ готовится к премьере моноспектакля с Верой Бабичевой
ВчераУровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 55 процентов
ВчераЛогуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное
ВчераВ Сухуме прошла акция памяти в связи с 29-й годовщиной Латской трагедии
ВчераТакие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии
ВчераАслан Бжания почтил память жертв Латской трагедии