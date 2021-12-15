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Мебония: ИнгурГЭС может остановиться в течение нескольких дней

Мебония: ИнгурГЭС может остановиться в течение нескольких дней

Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T17:07+0300

2021-12-15T17:07+0300

2021-12-15T17:08+0300

в абхазии

экономика

проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. ИнгурГЭС может остановиться уже через шесть дней, уровень воды в Джварском водохранилище достиг критической отметки, рассказал в интервью Sputnik гендиректор ИнгурГЭС Леван Мебония.По его словам, с таким потреблением и погодными условиями, как сейчас, станция может работать еще максимум шесть дней.Сейчас воды в водохранилище хватает для обеспечения электроэнергией только Абхазии. По данным Мебония, республика в среднем в сутки потребляет 9,5-10 млн. кВт.ч. Вода сейчас в водохранилище на отметке 425 метров над уровнем моря. Осталось еще семь-восемь метров, и ИнгурГЭС остановится. "Тот приток, который имеется сейчас в реке, может покрыть потребление энергии Абхазией только на 10-15%. Положение, конечно, невеселое", – добавил он.Уровень воды в Джварском водохранилище сохраняется на критической отметке до середины апреля – тогда только начинается таяние снега в горах.В среду, 15 декабря, на встрече с депутатами Народного Собрания президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика уже запросила переток электроэнергии у России. Он отметил, что документ "со вчерашнего дня лежит у премьер-министра Мишустина". Бжания выразил надежду на то, что глава российского правительства "даст соответствующее поручение".В Абхазии по-прежнему актуальным остается энергокризис. Нагрузки на электросети выросли по сравнению с 2020 годом. Уже в конце осени объем ежесуточного превышения потребления электроэнергии практически по всем районам составлял 1,7 млн. кВт.ч. Основная причина, как отмечают энергетики, – майнинг криптовалюты, который в республике запрещен до марта 2022 года, но тем не менее продолжается незаконная работа криптоферм.Абхазия не впервые запрашивает переток у России. Тариф поставки электроэнергии в разные годы варьировался в пределах от 2,70 до 3,60 рублей за кВт.ч. В 2020 году переток шел с февраля по март в объеме 69,4 млн. кВт.ч. Задолженность в сумме 162 млн. рублей в правительстве планируют погасить за счет Инвестпрограммы.В ноябре 2020 года президент Абхазии снова обратился к руководству Российской Федерации с просьбой о поставке электроэнергии в связи с запланированной остановкой ИнгурГЭС из-за ремонта деривационного тоннеля. И уже с декабря 2020 года по май 2021 года суммарно Абхазия потребила около 1 млрд. кВт.ч. Счет на поставку этого объема электроэнергии, как заявила ранее вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, Абхазии не был предъявлен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/abkhaziya-zaprosila-u-rossii-peretok-elektroenergii-1036728321.html

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экономика, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия