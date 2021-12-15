https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/abkhaziya-zaprosila-u-rossii-peretok-elektroenergii-1036728321.html

Абхазия запросила у России переток электроэнергии

Абхазия запросила у России переток электроэнергии

Уровень воды в Джварском водохранилище в ближайшее время достигнет критической точки, заявил президент Абхазии. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T13:09+0300

2021-12-15T13:09+0300

2021-12-15T13:20+0300

в абхазии

аслан бжания

проблемы энергетической отрасли в абхазии

парламент абхазии

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС, сообщил президент Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента в Кабмине."Все документы, необходимые для того, чтобы нам дали переток, подготовлены. Документ со вчерашнего дня лежит у премьер-министра Мишустина. И мы рассчитываем, что он даст соответствующее поручение", – сказал Бжания.В Абхазии действует график веерных отключений электричества, на высоковольтных линиях регулярно происходят аварии. Ранее сообщалось, что депутаты инициировали встречу с президентом в стенах Парламента в среду, 15 декабря. Утром пресс-служба главы государства анонсировала проведение встречи с соблюдением антиковидных мер и социальной дистанции в Кабинете министров. Часть депутатов отказалась прийти в Кабмин, аргументируя это тем, что встреча должна была пройти в Парламенте.

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аслан бжания, проблемы энергетической отрасли в абхазии, парламент абхазии