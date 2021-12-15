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Минздрав России сообщил, сколько привитых людей заболевают COVID-19
Минздрав России сообщил, сколько привитых людей заболевают COVID-19
Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон". 15.12.2021, Sputnik Абхазия
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вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Всего 3,9% привитых россиян заражаются коронавирусом, а в больницы попадают не более 1,7%, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что институт разработал новую платформу для создания вакцин и собрал конструкцию профилактического препарата против омикрон-штамма.Вакцинация остается самым надежным способом защиты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/nachalnik-rossiyskogo-kovid-gospitalya-podvel-itogi-raboty-v-abkhazii-1036716486.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Минздрав России сообщил, сколько привитых людей заболевают COVID-19

10:15 15.12.2021 (обновлено: 10:31 15.12.2021)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТестирование на антитела к коронавирусу
Тестирование на антитела к коронавирусу - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
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Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон".
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Всего 3,9% привитых россиян заражаются коронавирусом, а в больницы попадают не более 1,7%, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
"Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации", — отметил он на съезде Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что институт разработал новую платформу для создания вакцин и собрал конструкцию профилактического препарата против омикрон-штамма.
Начальник мобильного госпиталя Абдулмеджид Магомедов - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
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