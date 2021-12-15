https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/minzdrav-rossii-soobschil-skolko-privitykh-lyudey-zabolevayut-covid-19-1036725796.html

Минздрав России сообщил, сколько привитых людей заболевают COVID-19

Минздрав России сообщил, сколько привитых людей заболевают COVID-19

Всемирная организация здравоохранения ожидает роста количества госпитализаций и смертей от штамма коронавируса "омикрон". 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T10:15+0300

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россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Всего 3,9% привитых россиян заражаются коронавирусом, а в больницы попадают не более 1,7%, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости. Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что институт разработал новую платформу для создания вакцин и собрал конструкцию профилактического препарата против омикрон-штамма.Вакцинация остается самым надежным способом защиты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/nachalnik-rossiyskogo-kovid-gospitalya-podvel-itogi-raboty-v-abkhazii-1036716486.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19