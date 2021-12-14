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Начальник российского ковид-госпиталя подвел итоги работы в Абхазии

Начальник российского ковид-госпиталя подвел итоги работы в Абхазии

Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме 13 декабря, отъезд медиков запланирован на четверг... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T12:10+0300

2021-12-14T12:10+0300

2021-12-14T12:47+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. За время пребывания мобильного госпиталя в Абхазии медики приняли более двух тысяч человек, сказал начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов.По сравнению с первым визитом мобильного госпиталя, на этот раз к врачам поступали пациенты с более сложным течением болезни, отметил начальник госпиталя."По поводу вакцинации с уверенностью могу сказать, что обязательно нужно прививаться. У нас были привитые пациенты, и болезнь протекала намного легче, чем у тех людей, которые были без прививки", – подчеркнул Абдулмеджид Магомедов.Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз за пандемию прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба ранее оценил работу мобильного госпиталя Минобороны России как колоссальную. По его словам, российские военные медики приложили максимум усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Абхазии.Мобильный госпиталь Минобороны России рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудования еще 50 мест, оснащен необходимым современным медицинским оборудованием. В течение четырех месяцев за медицинской помощью в мобильный госпиталь обратилось более двух тысяч жителей Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/rossiyskie-voennye-pristupili-k-svertyvaniyu-mobilnogo-kovid-gospitalya-v-sukhume-1036700820.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/butba-mobilnyy-gospital-minoborony-rossii-zavershaet-svoyu-rabotu-v-abkhazii-1036696022.html

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