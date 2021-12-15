https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-16-dekabrya-1036729277.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 декабря

Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T14:25+0300

2021-12-15T14:25+0300

2021-12-15T14:25+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/07/1033372726_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_56b887b60c6de4c0ff439ebdb2078fde.jpg

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. В четверг, 16 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами к концу дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, 764 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии