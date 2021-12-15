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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 декабря
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. В четверг, 16 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами к концу дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, 764 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 декабря

14:25 15.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. В четверг, 16 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами к концу дня возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
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